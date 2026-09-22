В Алматы прошел Центральноазиатский форум по микрофинансированию

CAMF 2026 собрал 500 участников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Центральноазиатский форум по микрофинансированию 2026 — ключевая региональная площадка для профессионального диалога о будущем микрофинансового рынка. Организаторами форума выступили Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана и Координационный совет ассоциаций микрофинансовых организаций стран Центральной Азии.

В центре обсуждения были регуляторная трансформация микрофинансового рынка Центральной Азии, ответственное кредитование, защита прав потребителей, цифровизация и искусственный интеллект, новые источники фондирования, кибермошенничество, нелегальное кредитование и инвестиционная привлекательность отрасли. Отдельное внимание участники уделили финансированию предпринимательства и технологического бизнеса, поведенческому надзору и практическим цифровым решениям для МФО.

Главным итогом форума стало принятие ассоциациями микрофинансовых организаций стран Центральной Азии Алматинской декларации. Документ закрепил общую приверженность участников развитию устойчивого, прозрачного и ответственного микрофинансового рынка и определил ключевые направления дальнейшей совместной работы:

— ответственное кредитование и снижение долговой нагрузки населения;

— защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности;

— противодействие финансовому мошенничеству;

— ответственная цифровая трансформация финансовых услуг;

— укрепление диалога между государством, регуляторами и участниками рынка;

— региональное сотрудничество и обмен практиками в Центральной Азии.

Алматинская декларация формирует основу для регулярного обмена опытом между отраслевыми ассоциациями, согласования совместных инициатив и развития системного диалога с регуляторами и международными партнерами.

«Сегодня микрофинансовый сектор проходит важный этап трансформации. Перед нами стоят общие задачи: снижение долговой нагрузки населения, защита прав потребителей, борьба с финансовым мошенничеством и ответственное внедрение цифровых технологий. Форум показал, что отрасль готова обсуждать эти вопросы открыто и совместно искать практические решения. Принятие Алматинской декларации стало важным шагом к системному региональному сотрудничеству. Оно станет общей основой для дальнейшей работы ассоциаций, регуляторов и участников рынка стран Центральной Азии», — отметил Ербол Омарханов, председатель совета Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.

В рамках форума состоялась церемония награждения микрофинансовых организаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Награды получили 16 организаций, продемонстрировавших значимые результаты в развитии корпоративного управления, поддержке предпринимательства и малого и среднего бизнеса, а также защите прав и интересов клиентов.

На форуме стороны закрепили ряд практических договоренностей, направленных на развитие инклюзивного финансирования, защиту клиентов и укрепление отраслевого взаимодействия.

— Подписано письмо-обязательство о приверженности принципам Кодекса финансирования женщин-предпринимателей. Инициатива направлена на расширение доступа женщин к финансовым ресурсам и развитие кредитования женского предпринимательства во взаимодействии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

— Подписан меморандум между Ассоциацией микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) и Ассоциацией медиаторов Казахстана. Документ предусматривает развитие взаимодействия в сфере досудебного урегулирования споров, повышение качества коммуникации с заемщиками и укрепление механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг.

— Подписан меморандум между Ассоциацией микрофинансовых организаций Казахстана и Общественным фондом «Финансовая культура Казахстана» о развитии сотрудничества в сфере финансовой, цифровой и потребительской грамотности, а также совместная работа по предупреждению нелегального кредитования, финансовых пирамид и мошенничества

Форум подтвердил, что дальнейшее развитие микрофинансирования в Центральной Азии требует не только технологических решений и новых источников капитала, но и единых принципов ответственного поведения, доверия клиентов и постоянного диалога между государством, бизнесом и профессиональным сообществом. Принятые документы переводят эту повестку в формат конкретной совместной работы на региональном уровне.