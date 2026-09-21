CustodianOne и AUSU объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровых активов

Рынок криптовалют в Казахстане развивается, и вместе с ним растет потребность в собственной надежной инфраструктуре для хранения и управления средствами.

Криптокастодиальный сервис CustodianOne и финансовая платформа AUSU.KZ дали старт проекту, который способствует развитию безопасной и прозрачной инфраструктуры для работы с криптовалютой в Казахстане. AUSU будет использовать ресурсы CustodianOne для хранения средств своих клиентов. В ближайшее время пользователи платформы получат доступ к персональным криптокошелькам для хранения цифровых активов.

Что это дает пользователям?

Партнеры объединяют два важных элемента рынка. AUSU предоставляет клиентам сервис покупки и продажи криптовалюты, а CustodianOne отвечает за ее хранение и управление. В основе CustodianOne используется технология MPC (Multi-Party Computation), которая распределяет данные для управления криптографическими ключами между несколькими компонентами системы. Такой подход позволяет не хранить единый ключ в одном месте. Инфраструктура также включает инструменты KYC и AML для идентификации клиентов и проверки транзакций.

Почему это важно?

Рынок криптовалют в Казахстане развивается, и вместе с ним растет потребность в собственной надежной инфраструктуре для хранения и управления средствами. По мере того, как криптовалюта становится частью финансовой системы, все большее значение приобретают безопасность, контроль операций и понятные правила работы.

Развитие собственной инфраструктуры также связано с более широкой задачей укрепления цифрового суверенитета Казахстана, создания и развития ключевых технологических решений внутри страны. Партнерство CustodianOne и AUSU — это практический шаг в этом направлении и пример того, как такая инфраструктура может работать в реальном пользовательском сервисе.

«Развитие рынка цифровых активов наглядно показало: мир уже изменился. Единого глобального мнения больше не существует. Прежний миропорядок рушится, уступая место формирующимся макрорегионам. Казахстан, как и все страны, находится в точке смены парадигмы. В такой ситуации выиграют те, кто готов действовать проактивно — формировать собственные стандарты взаимодействия на рынке цифровых активов и финансовых услуг», — отметила Галия Сейдалиева (Ахметжанова), фаундер проекта F2C.

CustodianOne — специализированный криптокастодиальный сервис, входящий в цифровую экосистему F2C. Сервис создает инфраструктуру для хранения и управления активами частных, корпоративных и институциональных клиентов. CustodianOne использует технологию MPC, инструменты KYC/AML, мониторинг транзакций и решения для управления криптокошельками. CustodianOne проходит тестирование в регуляторной песочнице Национального Банка РК.

F2C (Fiat to Crypto) развивает экосистему решений для рынка цифровых финансов, объединяя технологии, инфраструктуру и сервисы для работы с криптовалютой и другими цифровыми финансовыми инструментами.

AUSU.KZ — казахстанский лицензированный оператор обмена необеспеченных цифровых активов. Компания работает на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан № 1726001О от 30 июля 2026 года. Платформа позволяет покупать и продавать USDT, BTC, ETH и SOL за тенге онлайн, а также совершать операции с наличными в офисе в Шымкенте. AUSU делает акцент на простом и понятном обмене криптовалюты: клиент проходит идентификацию, оплачивает операцию со своего банковского счета или карты и получает активы на подтвержденный кошелек.