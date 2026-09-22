Налоговики будут получать данные о бизнесе от банков, маркетплейсов и навигаторов. Проект

Проект находится на публичном обсуждении до 25 сентября 2026 года.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс расширяет перечень источников, из которых налоговые органы будут получать сведения о деятельности бизнеса. Данные будут передавать банки, платежные организации, интернет-площадки, а также навигационные и картографические цифровые сервисы, передает Uchet.kz.

Проект снижает порог налоговой задолженности, при котором налоговый орган вправе запросить у банков сведения о наличии счетов, остатках и движении денег. В подпункте 17 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса слова «2500-кратного» заменяют словами «45-кратного» месячного расчетного показателя. Порог снижается более чем в 55 раз.

Норма распространяется на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их структурные подразделения с задолженностью, не погашенной в течение двух месяцев со дня возникновения.

Проект дополняет обязанности банков по статье 55 Налогового кодекса. Банки будут уведомлять налоговый орган об открытии и закрытии счетов лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, — наравне с ИП, юрлицами и лицами, занимающимися частной практикой.

Кроме того, банки будут представлять сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на текущий счет через оборудование для приема платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей по межбанковской системе.

Категории налогоплательщиков, форму, порядок, периодичность и сроки представления таких сведений установит уполномоченный орган по согласованию с Национальным банком.

Проект уточняет порядок передачи данных о расчетах с иностранными интернет-компаниями. Банки будут представлять сведения об итоговых суммах платежей и переводов за квартал в пользу зарегистрированных иностранных компаний, работающих через интернет-площадку на территории Казахстана.

По незарегистрированным иностранным компаниям сведения будут передавать, если в их адрес совершено более ста платежей и переводов за календарный квартал на сумму свыше тысячекратного размера МРП.

Проект вводит новую обязанность для цифровых сервисов. Организации, владеющие навигационными и картографическими цифровыми сервисами и работающие в Казахстане, будут представлять налоговым органам сведения об объектах предпринимательства (пункт 22 статьи 56 Налогового кодекса). Форму, порядок и сроки представления установит уполномоченный орган.

Как указано в обосновании к поправке, норма нужна для запроса информации у навигационных и картографических сервисов. Ее предлагают ввести в действие с 1 января 2028 года.

Проект меняет определение контрольно-кассовой машины в статье 19 Налогового кодекса. К ККМ отнесут оборудование для приема платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей по межбанковской системе — с функцией фиксации и передачи данных. Одновременно понятие денежных расчетов дополняют приемом мобильных платежей через межбанковскую систему. Эти нормы предлагают ввести в действие с момента подписания закона.

Проект дополняет статью 53 Налогового кодекса: Национальный банк будет представлять налоговому органу сведения об операциях с цифровым теңге по цифровому счету.

Большинство норм проекта, включая поправки по банковским сведениям (статья 55), предлагают ввести в действие с 1 января 2027 года. Норму о навигационных и картографических сервисах — с 1 января 2028 года, а изменения по ККМ и денежным расчетам — с момента подписания закона.