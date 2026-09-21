МТК-2026: синергия гражданских технологий и ОПК, новые партнерства и акцент на практическом применении разработок

В КВЦ «Патриот» с 8 по 10 сентября состоялся III Международный технологический конгресс и выставка «Технологии».

В МТК-2026 приняли участие более 5000 делегатов и спикеров из 40+ стран. Конгресс традиционно проходит при поддержке Администрации Президента и правительства РФ, а также правительства Московской области.

Центральным событием МТК стал форум ИКС «Интеллектуальные комплексы и системы», — цикл мероприятий по развитию российских автономных систем и робототехники, организованный Федеральным центром беспилотных авиационных систем, Консорциумом робототехники и ООО «Конгресссоюз». В соответствии с поручением правительства РФ от 29.11.2025 № МД-П10-45272 форум ИКС определен в качестве единой межотраслевой экспортной платформы для российских разработчиков, производителей и эксплуатантов беспилотных систем, робототехники, систем интеллектуального управления и организуется при поддержке Минпромторга России.

Старт мероприятиям форума и конгресса дала пленарная сессия, посвященная стратегической теме — продвижению российских автономных систем и робототехники на зарубежные рынки, в которой приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак и заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов, что подчеркнуло высокий уровень государственной поддержки отечественных технологий, их интеграции в глобальные рынки и синхронизации отраслей.

Акцент на важности вовлечения молодежи России в достижение технологического суверенитета сделал в своем выступлении советник Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Роман Путин.

Обсуждение технологического будущего Евразии в контексте развития автономных систем на глобальных рынках прошло с участием генерального директора АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Максима Авдеева, председателя правления Консорциума робототехники Евгения Дудорова, президента Ассоциации «РУССОФТ» Валентина Макарова, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Евгения Чаркина, генерального директора АНО «Московский экспортный центр» Виталия Степанова, заместителя директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталия Вовка, заместителя генерального директора АО «Консорциум Робототехники» Искандера Бариева, генерального директора ГК «Некс-Т» Владимира Крикушенко, генерального директора «Геоскан Москва» Павла Степанова, председателя совета по мониторингу инфраструктуры правительства штата Уттаракханд, Республика Индия Вишваса Давара. С видеоприветствием выступил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан.

В этом году программа конгресса впервые отражала синергию компетенций гражданских высокотехнологичных отраслей и оборонно-промышленного комплекса, что подтвердило значимость события как эффективного инструмента формирования консолидированного спроса и взаимного трансфера технологий между гражданскими отраслями и ОПК.

Индустриальный центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (ИЦК БАС) — это отраслевая площадка, созданная для консолидации усилий ведущих разработчиков и производителей беспилотных систем, а также поставщиков специализированных ИТ-решений. Центр объединяет экспертизу ключевых игроков рынка с целью формирования единого ИТ-ландшафта, замещения зарубежного программного обеспечения и создания конкурентоспособных отечественных цифровых продуктов для отрасли. Деятельность ИЦК направлена на ускорение технологического суверенитета в сфере БАС через поддержку особо значимых проектов и внедрение передовых технологий.

Генеральный директор АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Максим Авдеев отметил: «Сегодня у нас действительно есть хороший технологический задел в этом направлении. Его уникальность в том числе состоит в том, что большинство этих технологий переносимы на гражданскую сферу. Ведь, по большому счету, автономность нужна любому беспилотнику. Качественная связь — любому беспилотнику. Дальность полета — любому в гражданской или военной сфере. Именно этим, а именно подобного рода технологиями — первое, а второе — навыком адаптировать и быстро внедрять технологии. Это, конечно же, наше сегодня преимущество. За этим к нам обращаются».

В рамках конгресса во второй раз прошел демо-день Индустриального центра компетенций «Сельское хозяйство». Участники обсудили развитие цифровизации российского АПК, подвели итоги проектов 2026 года и рассмотрели критерии оценки инициатив на 2027 год. В рамках мероприятия были представлены отечественные цифровые решения для сельского хозяйства, обсуждались перспективы экспорта AgTech, зарубежные рынки и инструменты поддержки российских технологических компаний.

В презентации директора департамента цифровизации и технологического развития Министерства сельского хозяйства РФ Маргариты Хисаметдиновой были обозначены приоритетные направления по замещению зарубежных ИТ-решений российскими аналогами.

Генеральный директор АО «Агропромцифра», заместитель председателя ИЦК «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина рассказала о результатах работы ИЦК. Она отметила, что в контуре ИЦК реализуется шесть особо значимых проектов, пять из которых получают государственную грантовую поддержку. «Молоко 2.0», «Пульс.ЦСС» (ранее «Свинофон») и «История поля» уже находятся в промышленной эксплуатации. Результаты их внедрения выражаются в конкретных производственных показателях: рост надоев до 15%, увеличение выхода мяса на 5% и повышение урожайности на 10%. Среди ключевых задач ИЦК — масштабирование уже внедренных систем, обновление отраслевого ИТ-ландшафта и развитие направлений, где российские цифровые продукты пока не представлены.

АО «Агропромцифра» и ООО «Конгресссоюз» подписали меморандум о партнерстве в области содействия цифровой трансформации агропромышленного комплекса и продвижения отечественных ИТ-решений.

Демо-дни ИЦК «Химия и фармацевтика» и «Автомобилестроение», при поддержке Минпромторга России и во главе с компаниями «ЕвроХим» и ПАО «КАМАЗ», впервые проходившие на МТК, вызвали большой интерес у посетителей Конгресса, затрагивая наиболее актуальные темы по цифровизации и внедрению российских ИТ-разработок в стратегически важных отраслях промышленности.

Существенное влияние на отраслевую повестку конгресса традиционно оказывают совместные заседания экспертных советов профильных комитетов госдумы ФС РФ, Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Актуальнейшие темы рассматривались на Конгрессе в 2026 году авторитетными экспертами: от водородной энергетики до подготовки прединженеров, от комплексной безопасности объектов критической инфраструктуры до искусственного интеллекта в науке и высшем образовании.

Партнер деловой программы — Банк ВТБ (ПАО) провел вызвавшую высокий интерес участников сессию «Тело и провода: каким будет ИИ в физическом мире?», модератором которой выступил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент Банка ВТБ. Участники обсудили, как «овеществленный» ИИ изменит привычный мир, в какие отрасли он проникнет в первую очередь и готова ли промышленность к физическому присутствию автономных ИИ-агентов.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем, партнер Конгресса, провел три мероприятия, посвященных экономике роботизированных сервисов, подготовке специалистов и масштабированию технологий. На панельной дискуссии «Роботизация клининга коммерческих объектов: опыт внедрения и перспективы масштабирования» эксперты обсудили модели оказания роботизированных услуг, их экономику и условия для расширения проектов. На сессии «Кадры для БАС: обучение под конкретные сценарии применения» говорили о подготовке специалистов под задачи отрасли и взаимодействии бизнеса с образовательными организациями. Круглый стол «Беспилотные сервисы: от пилотных проектов к масштабируемым решениям в логистике и мониторинге» собрал экспертов для обсуждения требований заказчиков, инфраструктуры и подходов к запуску и развитию беспилотных сервисов.

Ассоциация «РУССОФТ» — сооснователь Конгресса — пополнила свой портфель новыми тематиками и, в частности, в рамках Форума ИКС провела сессию, посвященную ИТ для беспилотной авиации. На полях МТК Ассоциация «РУССОФТ» заключила соглашения о стратегическом партнерстве с Федеральным государственным автономным учреждением «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ»). Сотрудничество будет направлено на развитие передовых цифровых и производственных технологий, применение ИТ-решений в промышленных отраслях, а также поддержку российских технологических разработок. Банк-партнер конгресса — ПАО «Банк ПСБ» провел две панельных дискуссии, посвященных стратегии перехода от демонстрационных проектов в сфере беспилотных систем к регулярным сервисам, а также финансовым стратегиям для обеспечения конкурентоспособности малого бизнеса в оборонной и гражданской сферах.

Важное место на конгрессе занял вопрос информационной безопасности. Эксперты обсуждали защиту критической информационной инфраструктуры, гармонизацию нормативной базы в сфере международной информационной безопасности, технологическую устойчивость и импортозамещение, безопасность детей в цифровом пространстве, а также противодействие фейкам.

Участники сессий Ассоциации «Доверенная платформа», Консорциума исследований безопасности технологий ИИ при поддержке Минцифры России, ФГБУ НИИ «Интеграл» и паблик-ток ИД «Аргументы и Факты» сошлись во мнении, что единое цифровое пространство требует консолидированных усилий всех участников рынка для обеспечения безопасности.

II Межотраслевой форум по инфраструктуре центров обработки данных «Платформа ЦОД», организованный Ассоциацией участников отрасли ЦОД, был посвящен научно-технической политике в области центров обработки данных, проблемам строительства, оснащения, энергоснабжения и комплексной безопасности объектов цифровой инфраструктуры, включая ЦОД специального назначения.

Развитие гуманитарной сферы и медиабизнеса были в центре сессий Международного Комитета Красного Креста, медиахолдинга Rambler& Co и Русской медиагруппы.

Регуляторика в сфере производства печатных плат, развитие и применение открытых архитектур, управление жизненным циклом электронной продукции обсуждались на сессиях Рабочей группы по Открытой АСУ ТП при Минпромторге России, АНО «Консорциум печатных плат», АКРП — Консорциума дизайн-центров, Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

Юбилейный форум Регионального содружества в области связи, межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, со статусом наблюдателя в Международном союзе электросвязи и Всемирном почтовом союзе, за два дня проведения привлек серьезных экспертов глобального уровня. Представители администраций связи, телеком- и почтовые операторы, производители оборудования из 20 стран обсудили различные аспекты международного цифрового диалога, роль электросвязи и ИКТ как фундамента цифрового суверенитета.

Минэкономразвития России из года в год расширяет свое присутствие на конгрессе. В этот раз его сессии были посвящены стратегическим вопросам развития наукоемких технологий в различных сферах — от креативной индустрии до космической экономики — в странах ШОС, АТЭС и БРИКС.

МТК — это динамично развивающаяся экосистема отраслевых форумов и нишевых событий, созданная российскими технологическими объединениями и с каждым годом привлекающая новых партнеров. Поэтому уже во второй раз в его контуре прошли Саммит технологических ассоциаций и GR–Саммит отрасли информационных технологий.

Свои разработки на выставке ТЕХНОЛОГИИ в рамках конгресса представили более 300 компаний. Практически половину экспозиции заняли надводные, воздушные и наземные беспилотные системы, а также средства борьбы с ними. Как отмечают организаторы, у России накопилась уникальная экспертиза в этой сфере, которой наша страна может поделиться с партнерами.

Молодая Гвардия Единой России представила более 35 разработок «Конструкторского бюро» МГЕР — команды молодых инженеров со всей страны: дроны, прицелы, автоматизированные турели и геопейджер, способный обнаруживать объекты на предельно низких высотах.

Новый стандарт комплексного участия в Конгрессе продемонстрировало АНО «НПЦ „Ушкуйник“», представившее на выставке натурные экспонаты и организовавшее вызвавшую фурор сессию по эшелонированной защите критической инфраструктуры от БПЛА и безэкипажных катеров.

ГК «Некс-Т», известная под брендом NexTouch — крупнейший российский производитель дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов — выступил Технологическим партнером МТК-2026, оснастив высокотехнологичным оборудованием площадки Конгресса. На экспозиции компания продемонстрировала флагманский интерактивный комплекс NextPanel, интерактивную стойку NextStand Simple, монитор NextOne и макет жидкокристаллического дисплейного модуля, который серийно производится на собственной роботизированной линии в качестве ключевого компонента для промышленности, транспорта, медицины и образования. В рамках Конгресса представители NexTouch также обсудили с участниками перспективы сотрудничества.

Народный фронт занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе значительно ускоряются сроки разработки, производства и поставки, улучшаются характеристики инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, квадрокоптеров, самоходных тележек-роботов и других решений.

Госкорпорация «Роскосмос», стратегический партнер кластера «Космические исследования и технологии», вновь представил коллективную экспозицию, объединяющую ключевые направления современной космической отрасли, от разработки и производства ракетно-космической техники до создания спутниковых систем, цифровых решений, средств связи и сервисов для работы с данными дистанционного зондирования Земли, с участием ведущих организаций ракетно-космической промышленности.

Компания «КОМТЕХ» презентовала актуальные разработки и компоненты для серийных производств, включая микроэлектронику, навигационные системы и решения для беспилотных летательных аппаратов.

Предприятия Подмосковья из космической промышленности, сферы автомобилестроения и приборостроения, а также робототехники приняли активное участие в выставке и деловой программе, благодаря поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.