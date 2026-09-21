Заморозили криптоактивы на 474 тысячи долларов: в Казахстане осудили лидера пирамиды CVK

По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

В Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С. Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков, передает Zakon.kz.

Товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки. Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысяч USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.