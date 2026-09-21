Обслуживали SIM-box за $100 в день: в Астане осудили 24 человека

Подключенные к SIM-box номера использовали для массовых мошеннических звонков.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор 24 участникам транснациональной организованной преступной группы. Каждый из них получил восемь лет лишения свободы, передает Liter.kz.

Исполнителей искали преимущественно через Telegram. После вербовки им называли город, в котором необходимо было снять жилье, получить или доставить SIM-box, подключить его к интернету и установить SIM-карты казахстанских операторов.

“Оборудование нужно было поддерживать в рабочем состоянии, а использованные номера – регулярно заменять. За выполнение инструкций участникам платили от 50 до 100 долларов в день”, – сообщило ведомство.

Большинство осужденных приехали в Казахстан из России. Некоторых участников отправляли обратно за оборудованием. Действия исполнителей координировали организаторы, а каждому члену группы отводилась отдельная роль.

Подключенные к SIM-box номера использовали для массовых мошеннических звонков. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, государственных органов, "Казпочты" и других организаций. Во время разговоров у казахстанцев выманивали коды подтверждения. В отдельных случаях людей убеждали оформить кредит или самостоятельно перевести деньги на указанные счета.

Одним из основных доказательств стали переписки в Telegram, найденные в телефонах подсудимых. Следствие обнаружило инструкции по настройке оборудования, замене SIM-карт и подготовке отчетов для координаторов.

Подсудимые свою вину отрицали. Однако суд признал доказательства обвинения достаточными и назначил всем 24 фигурантам одинаковое наказание – восемь лет заключения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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