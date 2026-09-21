Минюст РК презентовал единую платформу для управления авторскими правами

Ведомство показало основные возможности системы.

Министерство юстиции РК показало представителям отечественных телеканалов и радиостанций Единую цифровую платформу в сфере коллективного управления правами (ЕЦП). Ведомство показало основные возможности системы во время круглого стола, посвященного авторским и смежным правам, передает Курсив.

В ходе встречи участники разобрали ключевые нормы казахстанского законодательства и практические вопросы их применения. По итогам круглого стола стороны обменялись мнениями о том, как исполнять действующие нормы и в каком направлении дальше развивать правовое регулирование в этой сфере.

Одной из главных организаций по защите авторских прав является ВОИС или Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая ведет политику соблюдения авторских прав, будучи подразделением ООН.

В рамках своих полномочий это ведомство призывает различные страны присоединяться к международным конвенциям по охране интеллектуальной собственности и, в частности, в области авторского права. Казахстан присоединился ко всем таким конвенциям, что означает соответствие нашего закона «Об авторском праве и смежных правах» международным принципам и нормам авторского права.