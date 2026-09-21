НДС по импорту можно уплатить цифровым тенге

Дополнительно реализован механизм автооплаты таможенной декларации, что ускоряет ее выпуск.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о завершении интеграции информационных систем КГД с Платформой цифрового тенге в части таможенных документов. Реализованный механизм позволяет участникам пилотного проекта инициировать уплату налога на добавленную стоимость по импорту в бюджет с помощью цифрового тенге — по декларациям на товары и заявлениям о ввозе товаров, с прямым обменом статусами платежа по таможенным документам, передает Uchet.kz.

Прямое взаимодействие таможенных систем с Платформой цифрового тенге обеспечивает получение информационными системами КГД статуса оплаты в режиме реального времени. Дополнительно реализован механизм автооплаты таможенной декларации, что ускоряет ее выпуск.

Такой подход заменяет периодическую сверку по выпискам прямым обменом статусами оплаты между системами КГД и Платформы, снижая административную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности. Как следствие, сокращается время ожидания на границе и снижается нагрузка на пропускные таможенные пункты.

В КГД подчеркивают, что платформа цифрового тенге подтвердила себя как инфраструктура нового поколения: программируемость платежей, прослеживаемость средств и бесшовное взаимодействие между государственными органами и финансовым сектором.

Новый механизм создает основу для расширения проекта «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» («Цифровой НДС») по всей цепочке — от экспортера до импортера. Это обеспечит повышение прозрачности операций, ускорение возврата НДС и дальнейшую автоматизацию администрирования НДС.

Комитет государственных доходов заявляет, что намерен продолжить совместную работу с Нацбанком, АО «Национальная платежная корпорация» и банками второго уровня по масштабированию сервисов на базе цифрового тенге, последовательно снижая административную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности.