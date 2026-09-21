310 мыңнан астам электрондық еңбекке уақытша жарамсыздық парағы жұмыс берушілерге HR Enbek арқылы жолданды
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек қатынастары саласындағы цифрлық шешімдерді дамытуды жалғастыруда.
Осындай құралдардың бірі — 2024 жылдан бастап HR Enbek ақпараттық жүйесінде жұмыс істейтін «Аурухана парақтары» сервисі. Сервис жұмысшыларға еңбекке уақытша жарамсыздық туралы мәліметтерді электронды форматта алуға және тиісті құжатты жұмыс берушіге онлайн режимде жолдауға мүмкіндік береді.
Аурухана парақтары туралы мәліметтер HR Enbek жүйесіне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелерінен түседі. Осының арқасында жұмысшы электрондық құжатқа жүйе арқылы қол жеткізіп, оны жұмыс берушіге қағаз нұсқасында тапсырмай-ақ жолдай алады.
Сервисте аурухана парағын PDF форматында қарау және жүктеп алу мүмкіндігі қарастырылған. Электрондық құжатта оның түпнұсқалығын растауға мүмкіндік беретін QR-код бар. Сондай-ақ аурухана парағын HR Enbek арқылы тікелей жұмыс берушіге, жұмыс орнына немесе бухгалтерияға жеке бармай-ақ жолдауға болады.
Бүгінгі күнге дейін сервис арқылы жұмысшылар жұмыс берушілерге 310 187 электрондық еңбекке уақытша жарамсыздық парағын жолдаған.
«Аурухана парақтары» сервисін дамыту жұмыскерлер мен жұмыс берушілер арасындағы өзара іс-қимылды неғұрлым ыңғайлы әрі жедел етуге мүмкіндік береді. Қажетті мәліметтер денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйелерінен электрондық форматта түседі, ал электрондық құжатта оның түпнұсқалығын тексеруге арналған QR-код бар. Бұл ретте жұмысшы аурухана парағын тапсыру үшін жұмыс берушіге немесе бухгалтерияға жеке барып жүрмейді. Мұндай формат уақытты үнемдеуге және қағаз құжат айналымын қысқартуға ықпал етеді», — деп атап өтті Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде.
«Аурухана парақтары» сервисі HR Enbek цифрлық экожүйесінің бір бөлігі болып табылады. Ол кадрлық процестерді одан әрі жеңілдетуге, құжаттарды алу және жолдау үдерістерін ыңғайлы етуге, сондай-ақ жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасындағы электрондық өзара іс-қимылды дамытуға бағытталған.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтар үшін мемлекеттік және еңбек қызметтерінің қолжетімділігі мен ыңғайлылығын арттыруға бағытталған еңбек және жұмыспен қамту саласындағы цифрлық сервистерді жетілдіру жұмыстарын жалғастыруда.