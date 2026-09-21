Более 310 тыс. электронных больничных листов направлено работодателям через HR Enbek

Сведения о больничных листах поступают в HR Enbek из информационных систем Министерства здравоохранения РК.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает развитие цифровых решений в сфере трудовых отношений. Одним из таких инструментов является сервис «Больничные листы», действующий с 2024 года в информационной системе HR Enbek. Сервис позволяет работникам получать сведения о временной нетрудоспособности в электронном формате и направлять соответствующий документ работодателю онлайн.

Сведения о больничных листах поступают в HR Enbek из информационных систем Министерства здравоохранения РК. Благодаря этому работник может получить доступ к электронному документу в системе и направить его работодателю без необходимости самостоятельно получать и передавать бумажную копию.

В сервисе предусмотрена возможность просмотра и скачивания больничного листа в формате PDF. Электронный документ содержит QR-код, позволяющий подтвердить его подлинность. Также больничный лист можно направить работодателю непосредственно через HR Enbek, без личного посещения работодателя или бухгалтерии.

По состоянию на текущую дату работниками посредством сервиса направлено работодателям 310 187 электронных больничных листов.

«Развитие сервиса „Больничные листы“ позволяет сделать взаимодействие работников и работодателей более удобным и оперативным. Необходимые сведения поступают в электронном формате из информационных систем здравоохранения, а электронный документ содержит QR-код для проверки его подлинности. При этом работнику не требуется лично посещать работодателя или бухгалтерию для передачи больничного листа. Такой формат способствует экономии времени и сокращению бумажного документооборота», — отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сервис «Больничные листы» является частью цифровой экосистемы HR Enbek и направлен на дальнейшее упрощение кадровых процессов, повышение удобства получения и передачи документов, а также развитие электронного взаимодействия между работниками и работодателями.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по совершенствованию цифровых сервисов в сфере труда и занятости, ориентированных на повышение доступности и удобства государственных и трудовых услуг для граждан.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.