Казахстан изучает китайский опыт администрирования интернета

Представители СЦК и Администрации киберпространства КНР обсудили вопросы сотрудничества в сфере государственных коммуникаций.

Состоялись переговоры между Службой центральных коммуникаций при Президенте РК и Администрацией киберпространства Китайской Народной Республики (CAC). В ходе встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом в сфере государственных коммуникаций, а также современные подходы к взаимодействию с медиасферой.

Отдельное внимание было уделено вопросам противодействия распространению недостоверной информации, обмену практиками в области анализа информационной среды и применения современных технологий в коммуникационной деятельности.

Стороны также рассмотрели перспективы расширения профессионального и экспертного взаимодействия, включая проведение совместных мероприятий, обмен опытом и развитие международного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии контактов и проработке практических направлений сотрудничества между Службой центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан и Администрацией киберпространства КНР.