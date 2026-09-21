Казахстан изучает китайский опыт администрирования интернета
Представители СЦК и Администрации киберпространства КНР обсудили вопросы сотрудничества в сфере государственных коммуникаций.
Состоялись переговоры между Службой центральных коммуникаций при Президенте РК и Администрацией киберпространства Китайской Народной Республики (CAC). В ходе встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом в сфере государственных коммуникаций, а также современные подходы к взаимодействию с медиасферой.
Отдельное внимание было уделено вопросам противодействия распространению недостоверной информации, обмену практиками в области анализа информационной среды и применения современных технологий в коммуникационной деятельности.
Стороны также рассмотрели перспективы расширения профессионального и экспертного взаимодействия, включая проведение совместных мероприятий, обмен опытом и развитие международного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии контактов и проработке практических направлений сотрудничества между Службой центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан и Администрацией киберпространства КНР.