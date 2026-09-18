В Alikhan Bokeikhan University запустили солнечную электростанцию

Согласно предварительным расчетам, электростанция будет вырабатывать около 60 тыс. кВт/ч электроэнергии в год.

В Alikhan Bokeikhan University реализован проект, направленный на использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Он способствует модернизации образовательной инфраструктуры и создает возможности для практического освоения студентами современных энергетических технологий.

На крыше кампуса университета установлено 96 солнечных панелей общей мощностью 59 кВт. Согласно предварительным расчетам, электростанция будет вырабатывать около 60 тыс. кВт/ч электроэнергии в год. Это позволит покрывать до 50% потребности подключенных объектов в электроэнергии. Использование солнечной энергии позволит не только увеличить объем вырабатываемой электроэнергии, но и снизить нагрузку на окружающую среду. В результате реализации проекта ежегодные выбросы углекислого газа сократятся примерно на 31 тонну.

Солнечная электростанция будет использоваться не только для обеспечения энергетических потребностей университета, но и в качестве практической базы для образовательного и научно-исследовательского процессов. Студенты смогут изучать принципы работы фотоэлектрических систем, оценивать эффективность солнечных панелей и анализировать показатели выработки электроэнергии. Кроме того, проект создает возможности для проведения исследований и разработки практических решений в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и «зеленых» технологий.

Проект является практическим примером внедрения принципов устойчивого развития в организациях высшего образования. Использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углекислого газа способствуют укреплению экологической ответственности университета и повышению эффективности энергопотребления кампуса.

Указанные показатели учитываются в международных рейтингах в области устойчивого развития, включая QS World University Rankings: Sustainability, Times Higher Education Impact Rankings и UI GreenMetric World University Rankings. Таким образом, запуск солнечной электростанции способствует расширению вклада университета в достижение Целей устойчивого развития ООН и создает дополнительные возможности для улучшения его показателей в международных рейтингах устойчивого развития.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.