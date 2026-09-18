Агенты вместо людей: K26 устроил битву

Казахстанский бизнес больше не ждет, пока глобальные тренды докатятся до региона — лидеры рынка сами строят дата-центры мирового масштаба, внедряют ИИ-агентов и пересобирают клиентский опыт.

Ключевым лейтмотивом Kazakhstan Growth Forum'26, прошедшего 16 сентября, стал разрыв между экспериментами с искусственным интеллектом и его реальным влиянием на экономику. Более 400 опытных бизнесменов, глобальных аналитиков, влиятельных топ-менеджеров собралось в The Ritz-Carlton Almaty, чтобы сообща совершить прорыв — сначала в головах, а затем на деле.

Вызов для всех

Задача, на самом деле, носит мировой масштаб. Как отметил на К26 аналитик Gartner Аруп Рой, объем глобальных инвестиций в ИИ в 2025 году достиг $1,8 трлн (сравнимо с ВВП Австралии), а к 2029 году прогнозируется $4,7 трлн. При этом 80% CEO понимают, что ИИ кардинально трансформирует их отрасли, но лишь 29% считают свои компании готовыми к конкуренции.

«Если искусственный интеллект не меняет принятие решений в масштабах всей компании, он не меняет бизнес вообще», — подчеркнул Аруп Рой, предложив руководителям методику «старт-стоп» и портфельный подход к ИИ-проектам.

Примерно то же самое и в Казахстане — бизнес внедряет инновации крайне медленно. По словам председателя KGF Ельдара Абдразакова, лишь единицы компаний пересмотрели свои стратегии до 2030 года с учетом фактора Authentic AI. Спикер призвал уделять особое внимание бизнес-контексту в системных промптах и строить внутренние алгоритмические экосистемы вместо того, чтобы целиком полагаться на сторонние языковые модели.

Партнер McKinsey Дулатбек Икбаев пошел дальше, заявив на форуме, что ИИ пересобирает саму архитектуру компаний. Время автономной работы ИИ-агентов удваивается каждые 4 месяца (против 7 месяцев в 2019 году), что ведет к рождению агентных организаций, где люди задают стратегию, а агенты выполняют операционную нагрузку. По его словам, 75% существующих корпоративных ролей будут пересмотрены.

Показательная практика

Панельные дискуссии К26 постарались докопаться до сути и найти кейсы, на которые могут опираться последователи, заинтересованные в эффективном внедрении ИИ. Как отметил Багдат Мусин, возглавляемый им «Казахтелеком» замахнулся на статус игрока № 1 в регионе по ИИ-инфраструктуре: первый отечественный суперкомпьютер показал поразительный результат — 70% его ресурсов бизнес выкупил на два года вперед еще до официального запуска. «Астана Моторс», по словам Нурлана Смагулова, за 9 месяцев масштабировал присутствие в Центральной Европе, управляя процессами из Алматы не без помощи опять же ИИ. То есть, эта технологии помогает не только в оптимизации внутренних процессов, но и в экспансии на внешние рынки. Также ИИ меняет пользовательский опыт, о чем рассказал Михаил Ломтадзе, глава Kaspi: «Любой сервис или технология оценивается по тому, возвращаются ли пользователи. В случае внедрения нашего ИИ-ассистента мы видим феноменальный результат: пользователи не просто пробуют инновацию, они меняют свое поведение».

Анализ лидеров

Презентованный на К26 рейтинг Centras 500 (500 крупнейших компаний Казахстана смотрите здесь) обратил внимание на парадокс: за рекордными показателями отраслей стоят единичные игроки. Топ-20 компаний формируют 54% всей выручки рейтинга, топ-10 — 41%. Экономика очень концентрированная, при этом больше половины компаний из рейтинга фактически проиграли инфляции по росту выручки, а каждая третья показала спад даже в номинальном выражении. Возникает вопрос: кто же те лидеры, которые показывают наилучшие результаты? Ответ кроется в рейтинге топ-1000 °C-Level руководителей, который команда KGF опять же представила на форуме. Рейтинг представляет собой расширенную оценку профессионалов по пяти показателям: знания, управленческая роль, предпринимательский дух, лидерство и эффективность. Ознакомиться с управленческой элитой можно здесь.

Еще один взгляд исследований Centras Group на отечественную бизнес-среду — платформа экспертной оценки рынка VоE (Voice of Experts), которая дополняет клиентскую аналитику и финансовый ренкинг C500. На К26 авторы исследования через кейсы объяснили, почему в Казахстане создать потребительский продукт с высокой частотой покупок вне периметра экосистем практически невозможно. А также разницу между продуктом и доверием к бренду как активами.

Так как же стать чемпионом?

Именно этот вопрос звучал рефреном на протяжении всего форума. Ответ в том, что чемпион не думает только о своем собственном успехе, а создает мультипликативный эффект. Например, Bank RBK создал платформу Banking as a Service («Банкинг как сервис»), чтобы партнеры использовали техническую инфраструктуру финансовой компании для запуска собственных финансовых продуктов. «Длинные инвестиции, вера в то, что ты делаешь, — это очень важно не на уровне одной компании, а на уровне страны в целом», — отметила Наталья Акентьева, глава Bank RBK, на К26.

Основатель RG Brands Кайрат Мажибаев идет дальше и продвигает идею «региональных чемпионов», считая, что казахстанский рынок с 20-миллионным населением слишком мал для взращивания глобальных корпораций. «Единственный путь — региональная экспансия, но без эффективной производительности и технологической оснащенности она невозможна», — отметил спикер К26, показав на примере RG Brands успешность выхода на рынки Узбекистана и Кыргызстана.

Награды и признание

Кульминацией форума стало вручение ежегодных премий:

— CEO of the Year: LEADERSHIP — Сауле Жакаева (Citi Bank); EXCELLENCE — Дмитрий Ботанов (Kolesa Group); PERFORMANCE — Тимур Калтаев (RG Brands)

— Deal of the Year — Kaspi.kz

— Transformer of the Year — Higgsfield

Shark Tank и Ideation как двигатели прорыва

В этом году у форума появились новые форматы, чтобы вывести в свет перспективных предпринимателей и смелые идеи. Так, на главной сцене K26 прошла сессия «SHARK TANK IN ACTION: GAMECHANGERS» при поддержке MOST Holding. Восемь инновационных компаний выступили с пичами и прошли жесткий разбор с титанами бизнеса. Участники получили менторскую поддержку, деловые контакты и возможность войти в экосистему предпринимателей нового поколения. Это оказалось не только увлекательным шоу, но и реальным шансом для молодых предпринимателей получить признание и стать частью сообщества, которое формирует будущее экономики.

Другой экспериментальный формат К26 — стратегическая Ideation-сессия «Agents Versus Humans». Здесь топ менеджеры и владельцы бизнеса разбились на команды и в течение двух часов искали решения на самые острые вопросы: заменят ли агенты людей, в каких профессиях произойдут наибольшие изменения, какие новые возможности открывают нам AI-агенты. Участники форума перешли от пассивного слушания к активному созиданию: генерация, фильтрация и упаковка прорывных идей, которые можно сразу тестировать в своих компаниях.

Партнеры форума

К26 благодарит партнеров, чья экспертиза и поддержка сделали форум по-настоящему институциональной площадкой. В их числе: РБК Банк (быстрорастущий инновационный банк), Centras Life (одна из старейших страховых компаний Казахстана), Philip Morris Kazakhstan (глобальная компания с глубокой локальной экспертизой), Kazakhstan Stock Exchange (главная фондовая площадка страны), Smart Solutions (ведущий провайдер услуг аутсорсинга и управления персоналом), Centras Securities (инвестиционная компания, лидирующая по доходности), PwC (международная сеть аудиторских и консалтинговых фирм, одна из крупнейших в мире в своей отрасли), Beeline Kazakhstan (ключевой игрок телеком-отрасли), Forte Bank (входит в число системообразующих банков Казахстана), Centras Insurance (одна из крупнейших технологичных компаний на страховом рынке Казахстана), Popeyes Kazakhstan (лидер местного рынка по уровню локализации, соблюдения стандартов качества и безопасности пищи), SOS Medical Assistance (ассистанс, обеспечивающий высокий профессиональный уровень обслуживания корпорациям и индивидуальным клиентам).

Kazakhstan Growth Forum'26 подтвердил статус главной площадки для профессионального диалога бизнеса и государства. Главный вывод дня: казахстанский бизнес больше не ждет, пока глобальные тренды докатятся до региона. Лидеры рынка сами строят дата-центры мирового масштаба, внедряют ИИ-агентов и пересобирают клиентский опыт. В этой гонке победит тот, кто перестанет бояться перемен и сделает скорость интеллекта своей главной бизнес-стратегией.