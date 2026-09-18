Внедрять ИИ во весь цикл научных исследований предложили в Казахстане

В НАН при президенте РК обсудили новую модель работы ученых — от постановки проблемы и гипотезы до эксперимента, проверки и внедрения результата.

В Национальной академии наук при президенте Казахстана прошла первая открытая постановочная сессия Qazaqstan AI for Science. Ученые, представители государственных органов, вузов, научных организаций и технологического бизнеса обсудили, как искусственный интеллект может изменить подход к проведению исследований и объединить отдельные этапы научного цикла в единую систему, передает Liter.kz.

В сессии приняли участие казахстанские и зарубежные специалисты, в том числе академик Китайской академии наук и генеральный директор CBAS Гуо Хуадун, а также профессор Чжэцзянского технологического университета Чэнь Си.

В своем приветствии министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что искусственный интеллект уже меняет мировую науку. По его словам, Казахстану необходимо обеспечить исследователям доступ к данным, вычислительным ресурсам, цифровым инструментам и современным технологиям ИИ.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что искусственный интеллект способен менять сам подход к научному поиску.

«Искусственный интеллект меняет не только скорость обработки информации. Он меняет саму логику исследования: помогает видеть связи в больших массивах данных, формировать альтернативные гипотезы, выявлять противоречия и выбирать оптимальный эксперимент. Однако убедительный ответ машины сам по себе не является научным фактом. Достоверность результата обеспечивается воспроизводимыми вычислениями, физическим экспериментом, независимой проверкой и ответственностью исследователя — ученого», — отметил Куришбаев.

По его словам, предлагаемая модель должна объединить возможности человека, искусственного интеллекта и экспериментальной науки в единый взаимосвязанный цикл.

«Предлагаемая экосистема строится вокруг простого принципа: человек задает смысл, цель и ограничения; искусственный интеллект расширяет пространство поиска; эксперимент и независимая валидация подтверждают результат. Такое соединение должно стать основой новой культуры научной работы», — подчеркнул глава НАН.

Qazaqstan AI for Science предлагают выстроить как единую научно-технологическую экосистему. В нее должны войти исследовательские задачи, научные данные, ИИ-модели, вычислительные ресурсы, лаборатории и система последующего мониторинга.

Таким образом, полный научный цикл должен выглядеть следующим образом: постановка проблемы, формирование гипотезы, планирование, реализация, независимая проверка, внедрение и оценка полученного эффекта.

На сессии представили уже существующие разработки, связанные с пространственно-временным искусственным интеллектом, управлением водными ресурсами, Smart City, медицинской аналитикой, робототехникой и промышленностью.

По словам Куришбаева, эти проекты важно рассматривать не как отдельные разработки, а как элементы единой научно-технологической системы.

В рамках сессии также прошла выставка отечественных научных разработок и инновационных технологий. На ней показали решения с применением ИИ в промышленности, медицине, управлении водными ресурсами и развитии городской среды.

Отдельное внимание Ахылбек Куришбаев уделил роли Национальной академии наук в формировании новой экосистемы.

«Особая роль Национальной академии наук состоит в формировании научной логики этой системы: в методологии, объединении компетенций, оценке национального задела и организации независимой валидации. Академия не будет подменять государственные органы, университеты, отрасли или владельцев цифровой инфраструктуры. Наша задача — создать доверенную научную площадку, на которой их возможности складываются в общий результат», — отметил Куришбаев.

На следующем этапе планируется запустить первые пилотные задачи по новому принципу: «проблема → гипотеза → план → реализация → валидация → внедрение → мониторинг эффекта → новый цикл».

В НАН считают, что Казахстан уже располагает необходимой основой для развития такого подхода — научными коллективами, данными, лабораториями, вычислительной инфраструктурой и международными партнерами.

Теперь основная задача заключается в том, чтобы объединить эти ресурсы в единую систему. В дальнейшем планируется разработать требования к данным и ИИ-моделям, провести инвентаризацию отечественных научных разработок и сформировать технологическую архитектуру новой экосистемы.

Ожидается, что Qazaqstan AI for Science позволит повысить воспроизводимость научных результатов и сократить путь от научной идеи до ее практического применения.