«Казахтелеком» хочет занять миллиарды долларов для «Долины ЦОД» с NVIDIA

Средства планируют привлекать через облигации, БРК и международные финансовые институты.

Председатель правления «Казахтелекома» Багдат Мусин сообщил, что компания занимается поиском источников финансирования для масштабного проекта по созданию комплекса вычислительных мощностей в Казахстане — «Долины ЦОДов» в Экибастузе. На эти цели, по его словам, может понадобиться до нескольких миллиардов долларов, передает Курсив.

«На реализацию проекта „Долина ЦОДов“ потребуются значительные суммы, измеряемые не одним миллиардом долларов. Для привлечения этого финансирования уже задействованы различные инструменты, в том числе облигации на площадке МФЦА, а также средства Банка развития Казахстана. Параллельно ведутся работы по привлечению средств от международных финансовых институтов», — сообщил глава «Казахтелекома».

Мусин отметил, что компания ведет переговоры с рядом китайских и американских институтов о привлечении финансирования. При этом пока неизвестны ни точные объемы этих средств, ни сроки их привлечения.

Напомним, Казахстан заключил соглашение с компанией Firebird Inc. по вычислительным проектам с участием NVIDIA. Проект «Будущая долина ЦОДов» в Казахстане должен привлечь инвестиции на $10 млрд. Для создания центров обработки данных будут использоваться серверы на базе графических процессоров компании NVIDIA.

Мощность ЦОДов составит не менее 300 МВт с возможным увеличением до 1 ГВт.