В детсадах Астаны массово устанавливают умные домофоны и кнопки SOS

Проект реализуют в рамках цифровой трансформации столицы.

Тысячи камер и сотни тревожных кнопок установят в детсадах Астаны. В акимате рассказали, как технологии помогут усилить безопасность детей, передает Курсив.

«В этом году комплексная система безопасности внедряется в государственных детских садах. На первом этапе предусмотрена установка 1 700 камер, 100 тревожных кнопок и 100 видеодомофонов, а также интеграция 4 тысяч действующих камер», — рассказал на брифинге в Службе коммуникаций столицы руководитель управления цифровизации и государственных услуг Астаны Берик Ахметов.

Он уточнил, что проект реализуют в рамках цифровой трансформации столицы. В акимате считают, что новые технологии помогут повысить безопасность детей и быстрее реагировать на нештатные ситуации.

Похожую систему, по словам Берика Ахметова, ранее начали внедрять в государственных школах. В 2026 году камеры и SOS-кнопки появились в 100 школах. Всего к единой системе подключено более 10 тысяч школьных камер.

Спикер также отметил, что в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта власти столицы развивают три направления: «Безопасный город», «Открытый город» и «Умный город».

В 2022-2025 годах камеры в Астане установили на 860 объектах общественного пространства. Всего появилось 4 430 устройств. В 2026 году планируют установить еще 1 200 камер на 240 объектах. Из них 1 142 уже работают.