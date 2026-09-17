Компания VS Trade получила официальный статус золотого партнера

VS Trade сотрудничает с Huawei уже более двух лет, обладая глубокой экспертизой в сфере систем хранения данных и SSD-решений.

Компания VS Trade получила официальный статус золотого партнера-дистрибьютора Huawei (Gold Distribution Partner) по направлению компонентов для хранения данных. Получение статуса Gold Partner — это важная веха в партнерстве и значимый шаг в продвижении продуктов Huawei на рынке Центральной Азии. Впереди — новые возможности для укрепления партнерства, взаимовыгодного роста и новых совместных успехов.

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