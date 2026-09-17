Эмитенты цифровых активов будут ежеквартально отчитываться в Нацбанк

Постановление будет введено в действие с 26 сентября 2026 года.

Совместным постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка утверждены перечень, форма, сроки и Правила представления отчетности эмитентами цифровых финансовых активов, передает Uchet.kz.

Отчетность должны будут представлять эмитенты цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты, включая ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также финансовый актив, имущественные права, товары или иное имущество, кроме денег. К этой же категории относятся финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы ЦФА.

Отчет о цифровых финансовых активах нужно будет подавать в Национальный банк ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетность нужно будет направлять в электронном формате.

Отчет нужно будет составить по форме с индексом EXC-8 по состоянию на конец отчетного квартала. В нем эмитент должен будет указать наименование цифрового финансового актива, полное наименование и БИН эмитента, вид актива, объем выпуска, вид валюты, стоимость и базовый актив.

Данные в отчете нужно будет приводить в национальной валюте — в теңге. Цифровые финансовые активы в иностранной валюте потребуется отражать в пересчете по рыночному курсу обмена валют на отчетную дату.

Отчетность нужно будет представлять в электронном виде через цифровую систему с подтверждением электронной цифровой подписью. При загрузке система проведет внутриформенный контроль. Если она обнаружит ошибки, отчетность не примет.

Удостоверить отчетность с помощью ЭЦП руководителя эмитента или уполномоченного лица потребуется не позднее следующего рабочего дня со дня завершения представления. За полноту и достоверность данных будет отвечать руководитель эмитента или уполномоченное лицо.

Если данных по какой-либо таблице формы нет, сведения по ней не представляются. В таком случае эмитент должен будет письменно или в электронном виде проинформировать об этом Национальный банк не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.