Yandex Qazaqstan, Astana Hub и Alem.ai Foundation запускают программу подготовки профессионалов в области AI и ML

Для обучения отберут до 35 участников.

Yandex Qazaqstan, Astana Hub и Alem.ai Foundation открывают ML School Kazakhstan — двухгодичную программу подготовки специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту. Выпускники смогут создавать решения для технологического сектора — от классических систем машинного обучения до нейросетей, систем компьютерного зрения и LLM. На первый поток по итогам вступительных испытаний примут не более 35 участников — обучение для них будет бесплатным. Программа рассчитана на студентов и специалистов IT-, математических и технических направлений с высоким уровнем подготовки. Подать заявку можно до 8 октября 2026 года.

Обучение будет проходить очно на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане — 2-3 раза в неделю по три часа. Основная программа разработана на базе академических подходов и экспертизы Школы анализа данных Yandex.

Программа включает фундаментальную подготовку по математике, статистике, алгоритмам и машинному обучению, а также изучение современных технологий — от нейросетей и компьютерного зрения до генеративного искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Лекции и семинары будут вести эксперты Yandex, преподаватели технических вузов и исследователи в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Параллельно с освоением теории, участники будут учиться применять полученные знания на практике. Например, работать с данными, обучать и оценивать ML-модели, разбирать задачи компьютерного зрения и NLP, знакомиться с подходами к разработке и внедрению ML-систем.

Практическая часть программы включает встречи с ML-специалистами Yandex и других технологических компаний страны. Студенты будут разбирать примеры реальных систем, знакомиться с их архитектурой, логикой, техническими решениями. Помимо этого, программа предполагает проектную работу, в рамках которой участники смогут решать прикладные и исследовательские задачи.

Отбор в ML School Kazakhstan пройдет в два этапа: онлайн-тестирование и очное собеседование. На первом этапе кандидаты выполнят задания по математике и программированию. На собеседование пригласят участников, показавших лучшие результаты. При отборе будут учитывать знания линейной алгебры, алгоритмов, статистики и математического анализа.

Выпускники основной программы получат сертификат об окончании ML School. У участников программы также будет возможность дополнительно пройти некоторые курсы от Школы анализа данных.

«Создание ML School на базе Alem.ai — важный шаг в укреплении позиции Казахстана как одного из ведущих центров развития искусственного интеллекта в Евразии. Мы инвестируем в подготовку нового поколения специалистов, которые будут создавать конкурентоспособные технологии и определять цифровое будущее страны. Такие программы формируют основу для дальнейшего развития кадрового потенциала Казахстана и создают условия для привлечения талантливых инженеров и исследователей», — Магжан Мадиев, CEO Astana Hub.

«В ML School мы объединяем экспертизу лидеров индустрии, чтобы поддержать экстраординарные таланты в их становлении инженерной элитой, способной создавать ИИ-решения мирового уровня и задавать планку для всего технологического сектора», — Адина Магавина, CEO Alem.ai Foundation.