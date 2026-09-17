От умных городов до ИИ: Казахстан и Корея подписали коммерческие документы на $19 млрд

Достигнутые договоренности отражают дальнейшее расширение казахстанско-корейского инвестиционного сотрудничества.

В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея в Сеуле под эгидой Казахстанско-Корейского делового совета прошел круглый стол «Казахстан — Корея». По итогам мероприятия подписано 82 коммерческих документа на общую сумму $19,19 млрд.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, национальных компаний и институтов развития Казахстана, а также руководители ведущих корейских компаний и финансовых институтов.

Выступая перед представителями деловых кругов, Глава государства отметил, что Корея входит в число крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году превысил $3 млрд, общий объем прямых инвестиций из Кореи — более $12 млрд. В стране работают свыше тысячи компаний с корейским капиталом, а совместный промышленный портфель включает 51 проект в автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях на сумму свыше $4 млрд.

Наиболее капиталоемкие договоренности связаны с реализацией крупных проектов в сфере переработки сырья.

АО «НК «QazaqGaz», Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan подписали соглашение о строительстве газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров в год на базе сырья Карачаганакского месторождения в Западно-Казахстанской области. Целевая стоимость проекта составляет до $6 млрд.

Samsung E& A выступит EPC-оператором расширения Павлодарского нефтехимического завода с 6 до 9 млн тонн нефти в год. Стоимость — $3 млрд. Это позволит увеличить ежегодный выпуск авиационного топлива до 1,1 млн тонн, дизельного топлива — до 4,1 млн тонн, автомобильного бензина — до 2,2 млн тонн.

Отдельный блок договоренностей связан с развитием инфраструктуры и городских территорий. Подписано соглашение о разработке мастер-плана проекта «Alatau Smart City». KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) и АО «Qazaqstan Investment Corporation» заключили стратегическое соглашение о создании совместного фонда на паритетной основе 50:50 объемом $1 млрд для финансирования инфраструктурных, энергетических и ГЧП-проектов в Казахстане.

Значительная часть подписанных документов направлена на развитие промышленной локализации и создание новых производств.

ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» и Hyundai Motor Company подписали соглашение о производстве новой модели Hyundai Tucson методом мелкоузловой сборки с выполнением операций по сварке и окраске кузова. ТОО «Евразийская Группа» и Hyundai SungWoo Casting Co., Ltd. подписали меморандум о производстве автомобильных дисков. АО «Банк Развития Казахстана» и K-SURE заключили совместную декларацию о финансировании строительства завода по производству ферросилиция в Экибастузе.

Кроме того, подписаны документы о строительстве завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии в Жамбылской области стоимостью $175 млн, создании многопрофильной клиники SLG-Hyundae в Алматы, а также строительстве гостиницы под брендом Lotte в Алматы и гостиницы с резиденциями в городе Алатау.

До начала круглого стола Глава государства провел встречи с руководством Lotte Group, Hyundai Motor Group, KIND и Hanwha Group. В ходе переговоров обсуждались расширение присутствия компаний в Казахстане, дальнейшее углубление локализации автомобильного производства, а также участие корейской стороны в развитии «Alatau City». На встрече с Hanwha Group рассмотрены вопросы формирования национальной экосистемы искусственного интеллекта и развития цифровой инфраструктуры.

Участникам круглого стола также были представлены проекты, уже реализуемые с корейскими партнерами. Среди них — локализация производства автокомпонентов, создание локализационного центра Kia в Костанае, производство ультразвуковых диагностических систем Samsung Medison и производство беспилотных авиационных систем на базе совместного предприятия ТОО «Kazakhstan-Korea Drone Systems».

16 сентября в Сеуле прошел первый саммит «Центральная Азия — Республика Корея» (The First Korea-Central Asia Business Summit 2026). На саммите выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В церемонии подписания меморандумов о взаимопонимании принял участие председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев. С казахстанской стороны подписано четыре документа: меморандум Hyundai Motor Group, Caspian Group и Kaspi Group о сотрудничестве в развитии умного города на основе технологий искусственного интеллекта; меморандум Mineral Product International и SAC Co., Ltd о поставке оборудования для второй очереди завода по производству ферросилиция в Экибастузе; меморандум QazTrade и Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA); меморандум Института металлургии и обогащения с Корейским институтом промышленных технологий и Корейским национальным институтом редких металлов о сотрудничестве в сфере редких металлов.

Достигнутые договоренности отражают дальнейшее расширение казахстанско-корейского инвестиционного сотрудничества — от традиционных промышленных проектов до высокотехнологичных производств, городской инфраструктуры и новых механизмов финансирования.

Вместе с инвестициями в Казахстан приходят современные технологии, производственные стандарты и инженерные компетенции. Это создает новые производства, формирует локальные цепочки поставок, способствует развитию промышленной кооперации и расширяет возможности для подготовки квалифицированных специалистов.