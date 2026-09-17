Ресурсы плюс технологии: Токаев предложил Корее новую формулу работы с ЦА

Президент РК выступил на первом бизнес-саммите «Центральная Азия – Республика Корея».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил южнокорейскому бизнесу объединить усилия по формуле «синергия ресурсов». По его словам, богатые природные запасы, логистика и молодой рынок Центральной Азии должны стать базой для прихода в регион передовых промышленных, финансовых и технологических возможностей Южной Кореи. Об этом глава государства заявил, выступая на первом бизнес-саммите «Центральная Азия — Республика Корея» в Сеуле. Выступая перед участниками саммита, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия сегодня демонстрирует высокую динамику развития, несмотря на геополитическую турбулентность, передает Курсив.

«В прошлом году совокупный ВВП наших стран приблизился к отметке в 550 млрд долларов, а темпы роста превысили 6% — это почти вдвое выше среднемирового уровня», — подчеркнул президент Казахстана.

По его оценке, высокая геополитическая напряженность оказывает беспрецедентное давление на глобальную торговлю и стабильность поставок. В этих условиях надежное партнерство и доверие выходят на первый план.

«Высокая геополитическая напряженность в мире оказывает беспрецедентное давление на глобальную торговлю и экономическую стабильность. В этих условиях взаимопонимание и доверие между государствами выступают одними из важнейших факторов успешного долгосрочного бизнес-партнерства, без чего невозможно говорить об успешном развитии всего комплекса взаимоотношений между нашими странами, то же самое касается и Казахстана», — отметил Токаев.

Глава государства обратил внимание южнокорейских инвесторов на ключевые преимущества региона: обширную сырьевую базу (включая критические минералы и энергоносители), расширение транспортных коридоров, растущий потребительский рынок и молодое население.

«Сочетание этих преимуществ с промышленными, технологическими и финансовыми возможностями Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Считаю, что, объединив совместный потенциал по формуле „Синергия ресурсов — во имя достижения общих целей“, мы сможем вывести наше многогранное партнерство на совершенно новый качественный уровень. Казахстан готов в полной мере задействовать свои возможности для решения этой важной задачи», — заявил президент.

Первый саммит в формате «Центральная Азия — Республика Корея» проходит в Сеуле с участием глав государств региона и президента Кореи Ли Чжэ Мёна. Накануне, в ходе двусторонних переговоров в Сеуле, Казахстан и Южная Корея договорились углубить сотрудничество в сферах энергетики, редкоземельных металлов, автопрома и развития маршрутов Транскаспийского международного транспортного маршрута.