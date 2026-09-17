Пилотный проект ЕЭК по внедрению e-CMR удостоен премии на международном форуме

ЕАЭС движется к пространству, где данные опережают груз, а электронная подпись, поставленная в одной стране, признается в другой без задержек и дублирования.

С 15 по 17 сентября в Санкт-Петербурге прошла XXIV ежегодная международная конференция «PKI-Форум Россия 2026», посвященная инфраструктуре открытых ключей и электронной подписи.

С приветственным словом к участникам форума обратился министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Он подчеркнул возрастающее значение электронной цифровой подписи для международного транспорта как основного элемента доверия в цифровой экономике.

В рамках стратегической сессии представители ЕЭК рассказали о реализации пилотного проекта по внедрению электронной международной транспортной накладной e-CMR.

«Мы создаем основу для обеспечения юридической значимости электронных перевозочных документов и их последующего масштабирования на все виды транспорта», — отметил Арзыбек Кожошев.

Особое внимание было уделено информационной безопасности. Министр ЕЭК подчеркнул, что развитие трансграничных цифровых сервисов повышает требования к защите ключевой инфраструктуры и устойчивости криптографических алгоритмов.

Центральным событием форума стала церемония награждения победителей ежегодной премии «PKI-Форум Россия». Пилотный проект Евразийской экономической комиссии по применению электронных международных транспортных накладных при международных грузовых автомобильных перевозках в ЕАЭС был отмечен в номинации «Проект года».

Присужденная премия — очередное подтверждение, что интеграция ЕАЭС движется к пространству, где данные опережают груз, а электронная подпись, поставленная в одной стране, признается в другой без задержек и дублирования. Таким образом, цифровое доверие в Союзе перестает быть проектом и становится реальностью.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.