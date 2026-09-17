Филиал KAIST откроют в Alatau City

Касым-Жомарт Токаев назвал проект прорывным для сотрудничества Казахстана и Южной Кореи в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

В Alatau City откроют филиал KAIST — Корейского университета передовых технологий. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал этот проект прорывным для сотрудничества Казахстана и Южной Кореи в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, передает Курсив.

Глава государства отметил, что Казахстан и Южная Корея уже реализуют совместные проекты в сфере цифровых технологий.

«Республика Корея – один из лидеров глобальной технологической гонки. Казахстан также стал активным участником цифровой трансформации. В Астане открыт международный центр Аlem.ai, запущены суперкомпьютеры, начал работу специализированный университет искусственного интеллекта. Реализуется ряд совместных инициатив с Кореей. В частности, в Туркестане открыт Университет Woosong, в Кызылорде создан Институт искусственного интеллекта совместно с SeoulTech. Прорывным проектом нашего партнерства станет открытие в Alatau City филиала KAIST (Корейского университета передовых технологий) – одного из ведущих технологических университетов мира», – сказал глава государства.

По словам Токаева, в этом году также начал работу центр предиктивной аналитики и форсайта AI SilkNet, созданный совместно с Корейским институтом научно-технической информации. Он предложил объединить под его эгидой научные учреждения, университеты и технологические компании двух стран.

Президент также считает важным запустить совместно с Кореей региональную программу AI Talent для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта для стран Центральной Азии.

По словам президента, это позволит сформировать новое технологическое пространство, стимулирующее экономический рост и научный прогресс. Помимо сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, стороны обсудили водородную энергетику и модернизацию угольной генерации.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.