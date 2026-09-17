Токаев предложил Корее вместе производить полупроводники

Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия – Республика Корея». Он предложил создать казахско-корейскую компанию для производства полупроводников. Глава государства напомнил, что Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов. Причем все 10 минералов, которые Южная Корея относит к категории стратегических, есть в минерально-сырьевой базе страны, передает Курсив.

«Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Токаев.

Президент призвал сделать главной целью сотрудничества создание полного производственного цикла — от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

«В частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехники», — добавил он.