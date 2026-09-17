Одежду и текстиль в Казахстане начнут маркировать уже в этом году

Основные требования начнут действовать 14 ноября 2026 года.

В Казахстане утвердили правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности. Основные требования начнут действовать 14 ноября 2026 года, а отдельные правила для агрегирования кодов и передачи сведений об обороте товаров — с 1 октября 2027 года. Маркировка будет распространяться на товары из группы «Легкая промышленность». В нее входят одежда, постельное и столовое белье, шали и платки, галстуки, а также изделия из натуральной кожи и искусственного меха, передает Курсив.

Конкретный перечень товаров определяют по кодам ТН ВЭД ЕАЭС. Требования будут действовать независимо от фасона, размера, назначения, способа производства и материала товара. Правила распространяются на производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов и комиссионеров. Речь идет об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах — резидентах Казахстана.

Производитель должен нанести код до первой передачи товара другому собственнику. Импортер маркирует товар до его ввоза в Казахстан либо до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Комиссионер должен промаркировать товар, принятый на реализацию, до его выставления в месте продажи.

Для маркировки используют двумерный код DataMatrix GS1. Его можно наносить непосредственно на товар, потребительскую или групповую упаковку либо на товарный ярлык. При этом код должен быть нанесен так, чтобы снять его без повреждения было невозможно.

Перед началом работы участнику оборота нужно зарегистрироваться в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров, зарегистрировать в ней товар и получить у оператора коды маркировки. После нанесения кода участник должен в течение 60 календарных дней передать в систему сведения о маркировке. Если этого не сделать, неиспользованные коды аннулируют. Получение кодов маркировки будет платным. Участник оплачивает услугу оператору по договору.

При продаже маркированного товара розничный продавец должен вывести его из оборота. Для этого потребуется контрольно-кассовая машина с функцией фиксации и передачи данных, подключенное к ней устройство для сканирования кодов и договор с оператором фискальных данных. Код проданного товара попадет в кассовый чек, а информация о продаже каждой единицы будет передаваться в систему маркировки. Если покупатель вернет товар, продавец должен будет снова ввести его в оборот, чтобы товар можно было продать повторно.

Товары легкой промышленности, которые уже находятся у производителей, продавцов и других участников оборота на момент введения маркировки, необходимо промаркировать не позднее 1 января 2028 года.

Основные положения правил начнут действовать через 60 календарных дней после их первого официального опубликования — с 14 ноября 2026 года. Правила агрегирования кодов и передачи сведений об обороте товаров начнут действовать позже — с 1 октября 2027 года.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.