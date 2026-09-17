Анонс: Qazaqstan IGF 2026

Национальный форум по управлению интернетом соберет представителей государства, бизнеса и IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого диалога по вопросам управления интернетом в Казахстане.

Qazaqstan IGF 2026: Национальный форум по управлению интернетом — это крупное ежегодное мероприятие, которое содействует развитию цифрового пространства и кибербезопасности в Казахстане. Мероприятие состоится 14 октября 2026 года в IT-хабе SmArtPoint. Традиционно, Qazaqstan IGF объединяет представителей государства, бизнеса и IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого и плодотворного диалога по вопросам управления интернетом в Казахстане.

В этом году ключевое внимание форума будет направлено на практическое применение Цифрового кодекса, безопасное использование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав граждан и укрепление устойчивого развития интернет-инфраструктуры страны.

Основные темы форума:

— Ответственное использование ИИ

— Безопасность детей в интернете

— Парламентская инициатива: реализация Цифрового кодекса

— Регулирование цифровых активов в Казахстане

— Презентация результатов «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2026»

— Многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития и многое другое.

В рамках сессии «Подготовка цифровых профессий для цифровой экономики» эксперты Школы киберправа презентуют новый курс «ИИ для юристов», который дает специалистам практические навыки работы с алгоритмами, необходимыми для правового сопровождения IT-проектов и технологий искусственного интеллекта.

Принять участие в Форуме можно как лично в г. Алматы, так и присоединившись к онлайн трансляции.

Организаторы Qazaqstan IGF 2026: Фонд «Eurasian Digital Foundation» и юридическая фирма «Центр Цифровых Прав Казахстан» при официальной поддержке Генерального секретариата Организации Объединенных Наций, в партнерстве с Freedom Holding Corp., Комитетом по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Maqsut Narikbayev University и Ассоциацией «BlockchainKZ».

Для регистрации на форум посетите сайт Qazaqstan IGF.