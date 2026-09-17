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9 спутников — Казахстан создаст международную группировку к 2030 году

    Анонс: Qazaqstan IGF 2026

    Национальный форум по управлению интернетом соберет представителей государства, бизнеса и IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого диалога по вопросам управления интернетом в Казахстане.

    17 сентября 2026 13:46, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

    Qazaqstan IGF 2026: Национальный форум по управлению интернетом — это крупное ежегодное мероприятие, которое содействует развитию цифрового пространства и кибербезопасности в Казахстане. Мероприятие состоится 14 октября 2026 года в IT-хабе SmArtPoint. Традиционно, Qazaqstan IGF объединяет представителей государства, бизнеса и IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого и плодотворного диалога по вопросам управления интернетом в Казахстане.

    Qazaqstan IGF 2026

    В этом году ключевое внимание форума будет направлено на практическое применение Цифрового кодекса, безопасное использование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав граждан и укрепление устойчивого развития интернет-инфраструктуры страны.

    Основные темы форума:

    — Ответственное использование ИИ
    — Безопасность детей в интернете
    — Парламентская инициатива: реализация Цифрового кодекса
    — Регулирование цифровых активов в Казахстане
    — Презентация результатов «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2026»
    — Многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития и многое другое.

    В рамках сессии «Подготовка цифровых профессий для цифровой экономики» эксперты Школы киберправа презентуют новый курс «ИИ для юристов», который дает специалистам практические навыки работы с алгоритмами, необходимыми для правового сопровождения IT-проектов и технологий искусственного интеллекта.

    Принять участие в Форуме можно как лично в г. Алматы, так и присоединившись к онлайн трансляции.

    Организаторы Qazaqstan IGF 2026: Фонд «Eurasian Digital Foundation» и юридическая фирма «Центр Цифровых Прав Казахстан» при официальной поддержке Генерального секретариата Организации Объединенных Наций, в партнерстве с Freedom Holding Corp., Комитетом по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Maqsut Narikbayev University и Ассоциацией «BlockchainKZ».

    Для регистрации на форум посетите сайт Qazaqstan IGF.

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