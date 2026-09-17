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9 спутников — Казахстан создаст международную группировку к 2030 году

    Банк Wildberries запустил переводы в тенге для предпринимателей

    Банк российского маркетплейса запустил переводы в белорусских рублях, казахстанских тенге, индийских рупиях и кыргызских сомах для ИП и юрлиц.

    17 сентября 2026 13:31, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Соседи

    WB Банк запустил переводы в тенге, кыргызских сомах и еще нескольких валютах. Они доступны для юрлиц и ИП. При этом комиссия за такие переводы неизвестна, а воспользоваться услугой могут только действующие клиенты банка, передает Курсив.

    С июля 2025 года через WB Банк стали доступны денежные переводы из России в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан. Отправить деньги можно было в рублях, а получить – в национальной валюте.

    Ранее экономист и независимый директор ЕНПФ Эльдар Шамсутдинов заявил, что возможное расширение Wildberries в Казахстане может принести экономике пользу, однако предоставлять крупному маркетплейсу доступ к банковской лицензии не стоит.

    Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

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