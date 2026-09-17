Банк Wildberries запустил переводы в тенге для предпринимателей

Банк российского маркетплейса запустил переводы в белорусских рублях, казахстанских тенге, индийских рупиях и кыргызских сомах для ИП и юрлиц.

WB Банк запустил переводы в тенге, кыргызских сомах и еще нескольких валютах. Они доступны для юрлиц и ИП. При этом комиссия за такие переводы неизвестна, а воспользоваться услугой могут только действующие клиенты банка, передает Курсив.

С июля 2025 года через WB Банк стали доступны денежные переводы из России в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Узбекистан. Отправить деньги можно было в рублях, а получить – в национальной валюте.

Ранее экономист и независимый директор ЕНПФ Эльдар Шамсутдинов заявил, что возможное расширение Wildberries в Казахстане может принести экономике пользу, однако предоставлять крупному маркетплейсу доступ к банковской лицензии не стоит.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.