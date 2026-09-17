Депутат предложила усилить работу с историческим контентом в соцсетях

По мнению Шолпан Кариновой, все большее значение приобретают вопросы о том, какая информация распространяется об истории Казахстана, каков ее источник и каким образом она доводится до общества.

Депутат Шолпан Каринова на пленарном заседании Курултая 16 сентября 2026 года предложила усилить работу с историческим контентом в социальных сетях и противодействовать распространению недостоверной информации. Шолпан Каринова отметила, что сегодня историческое сознание формируется не только посредством учебников и научных трудов. По ее словам, возрастает влияние социальных сетей и цифровых платформ, передает Zakon.kz.

«Молодежь в особенности получает большое количество информации через такие платформы, как TikTok, Instagram и YouTube. Поэтому все большее значение приобретают вопросы: какая информация распространяется об истории Казахстана, каков ее источник и каким образом она доводится до общества. К сожалению, в социальных сетях сомнительная и искаженная информация на исторические темы распространяется очень быстро. Необходим системный механизм, позволяющий своевременно давать профессиональный ответ и предоставлять достоверные данные», — считает депутат.

В этой связи она просит правительство определить национальное историческое сознание одним из приоритетных направлений государственной информационной политики, сформировать систему, обеспечивающую научную обоснованность и достоверность контента, связанного с историей Казахстана.

Также депутат предлагает поддерживать современные медиапроекты, популяризирующие историческую память и национальные ценности, реализовать проекты, популяризирующие историю Казахстана на таких платформах, как TikTok, Instagram и YouTube, в современных и понятных форматах и сформировать эффективный механизм оперативного реагирования на недостоверную и искаженную информацию, связанную с историей.