Жанарбек Ашимжанов предложил создать единый план развития Алатау

Депутат поднял вопросы инфраструктуры, цифровизации и качества жизни жителей города.

На заседании Курултая депутат от фракции партии «Әділет» Жанарбек Ашимжанов направил депутатский запрос заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву по вопросам развития инженерной, социальной и цифровой инфраструктуры Алатау, передает Liter.kz.

По словам депутата, Алатау должен стать не просто новым городом с современными технологиями, а примером того, как цифровизация может менять повседневную жизнь людей.

«Smart City, прежде всего, должен создавать smart-среду для жизни», — отметил Ашимжанов.

Он обратил внимание на то, что в состав города вошли населенные пункты, жители которых все еще сталкиваются с базовыми инфраструктурными проблемами. В качестве примера депутат привел Енбек и Жетиген. В этих населенных пунктах за последние годы уже удалось решить ряд вопросов. В частности, построена школа, запущен фельдшерско-акушерский пункт, проведены газовые сети, началось обновление дорог и электрических сетей. В Жетигене после запуска нового моста решилась проблема железнодорожного переезда. При этом работы еще не завершены. На некоторых улицах требуется благоустройство, подключение к газу остается затратным для жителей, а социальные учреждения сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов.

«Это не проблемы отдельных аулов. Это показатели того, насколько справедливо и эффективно формируется новая модель Алатау», — заявил депутат.

По его мнению, цифровая трансформация также не должна ограничиваться установкой камер или запуском отдельных электронных сервисов.

«Цифровое государство — это не только дополнительные камеры или электронные услуги. Его смысл в том, чтобы экономить время граждан, делать государственные услуги доступнее, эффективно управлять инфраструктурой и принимать решения на основе конкретных данных», — сказал Ашимжанов.

Фракция предлагает утвердить единый план развития инженерной, социальной и цифровой инфраструктуры, который будет охватывать все населенные пункты, вошедшие в состав Алатау.

Также депутаты считают необходимым обеспечить школы и медицинские учреждения города специалистами и поэтапно внедрить цифровые государственные услуги во всех населенных пунктах.

Еще одно предложение касается оценки эффективности самого города. По мнению Ашимжанова, Алатау нельзя оценивать только по объему привлеченных инвестиций. Речь идет о системе конкретных показателей, которая будет учитывать качество жизни населения, доступность инфраструктуры и уровень государственных услуг.

«Для нас важно, чтобы эффективность Алатау измерялась не только инвестициями. Необходимо видеть, насколько улучшилась жизнь людей, насколько доступна инфраструктура и насколько качественно жители получают государственные услуги», — подчеркнул депутат.

В партии «Әділет» считают, что развитие Алатау должно одновременно охватывать строительство и модернизацию инфраструктуры, подготовку специалистов и цифровизацию всех населенных пунктов. Ашимжанов попросил заместителя премьер-министра предоставить ответ на депутатский запрос в установленный законодательством срок.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.