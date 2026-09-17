Каким странам потребуется электронное разрешение на въезд в Казахстан, разъяснил МИД

Не позднее чем за 72 часа до въезда в страну людям придется проходить регистрацию через мобильное приложение QazETA.

Казахстан введет электронное разрешение на въезд в республику для всех стран, с которыми действует безвизовый режим, подчеркнул казахстанский МИД. Электронными разрешениями на въезд и этой системой занимается МВД Казахстана, сейчас их пока только тестируют, передает Sputnik.

В августе МВД республики сообщило, что электронное разрешение на въезд в Казахстан будет обязательным для всех иностранных граждан, в том числе из стран ЕАЭС. Оформлять его нужно будет через мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда. Разрешение будет действовать 180 дней.

Электронное разрешение будут внедрять поэтапно: сначала с 1 сентября, потом с 1 февраля и с 1 июля — в аэропортах, на автомобильных пунктах пропуска и на железной дороге, потому что сейчас не во всех пунктах есть интернет.