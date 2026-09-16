Прошел ли финансовый рынок Казахстана цифровое созревание?

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело оценку цифровой готовности банков, страховщиков и прочих участников рынка по пятибалльной системе.

Ведомство оценивало 94 финансовые организации: 23 банка, 25 страховых организаций, 31 участника рынка ценных бумаг и 15 микрофинансовых организаций. Оценка проводилась более чем по 100 параметрам, включая уровень цифровизации процессов, качество данных, IT-инфраструктуру, кибербезопасность, использование искусственного интеллекта и компетенции сотрудников. Средняя оценка пока превышает твердую «троечку». При этом самыми продвинутыми оказались банки, которые уже используют в работе искусственный интеллект, передает Liter.kz.

«Мы определили 1 200 конкретных мероприятий, индивидуальные планы развития сформировали по каждой из этих 94 организаций. Будем двигаться по ним», — сообщила Мадина Абылкасымова.

Средний индекс цифровой зрелости по пятибалльной шкале составил 3,66 у банков, 3,4 — у страховых организаций, 3,1 — у микрофинансовых организаций и 3,05 — у участников рынка ценных бумаг. При этом около 75% банков уже используют технологии искусственного интеллекта.

Вместе с тем глава АРРФР отметила, что инвестиции в IT-инфраструктуру сами по себе не гарантируют достижения высокого уровня цифровой зрелости.

«Цифровизация — это не только внедрение цифровых технологий. Это компетенции сотрудников, правильное использование цифровых технологий внутри каждого процесса финансовой организации, применение искусственного интеллекта там, где это возможно», — говорит Мадина Абылкасымова.

Для координации реализации индивидуальных планов агентство создает офис цифровой трансформации, который будет осуществлять мониторинг выполнения запланированных мероприятий.

Глава регулятора также отметила, что совместно с Национальным банком реализует программы развития рынка капитала и страхового рынка до 2030 года, в которых цифровизация определена одним из ключевых направлений.

Параллельно в рамках новых законов о рынке капитала и страховании предусматривается дальнейший перевод процессов в цифровой формат.

«Решения в рамках программ должны быть by default цифровыми. На рынке ценных бумаг это единое цифровое окно. В страховании — заключение договоров и осуществление онлайн-выплат. Все должно быть цифровым по умолчанию», — подчеркнула Мадина Абылкасымова.

Отдельное внимание глава ведомства уделила развитию токенизации финансовых и реальных активов.

«Рынок токенизированных активов пока находится на начальном этапе развития, но это направление уже можно определить как одно из перспективных направлений будущего финансовой системы. В Казахстане для этого формируется необходимая инфраструктура, и успешный запуск токенизации государственных ценных бумаг может стать основой для масштабного внедрения этой технологии на финансовых рынках», — отметила она.

При этом, по словам Абылкасымовой, внедрение новых технологий должно быть экономически обоснованным и обеспечивать практический эффект для участников рынка и потребителей.

«Просто технология ради технологии или цифровизация ради цифровизации — здесь такой задачи не стоит. Если токенизация дешевле, эффективнее и экономически более целесообразна, к ней надо переходить», — отметила она.

Еще одним перспективным направлением глава агентства назвала переход от Open Banking к Open Finance, который позволит объединить банковские, страховые, инвестиционные и микрофинансовые продукты вокруг потребностей клиента.

«Open Finance позволит исходить из точки зрения самого клиента — он должен получать возможность на одной площадке видеть все различные финансовые продукты, а финансовые организации будут конкурировать за клиента, предлагая наиболее подходящий под его потребности продукт», — резюмировала Мадина Абылкасымова.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.