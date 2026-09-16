Казахстанцы совершили сделки с криптоактивами на 21,5 млрд тенге

На цифровой платформе KASE по ETF на фьючерс по биткоину заключено 34 тысячи сделок.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов озвучил данные об операциях, проведенных на платформе KASE. Он напомнил, что ранее Нацбанк присвоил KASE статус оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов, передает Zakon.kz.

«На цифровой платформе KASE по ETF на фьючерс по биткоину заключено 34 тысячи сделок на 20,5 млрд тенге. По новым ETF на три криптоактива заключено 650 сделок на 1 млрд тенге», — сказал Сулейменов.

По его словам, в стране действует три лицензированных оператора обмена необеспеченных цифровых активов. За первые два месяца их оборот составил около 2 млрд тенге. Еще пять компаний проходят лицензирование.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.