Олжас Бектенов поручил активнее использовать токенизацию реальных активов

Премьер-министр обозначил переход к новому этапу развития рынка цифровых активов в Казахстане.

При уже созданных базовых условиях в Казахстане предстоит сформировать целостную экосистему, которая позволит расширить привлечение инвестиций и технологий, а также повысить конкурентоспособность финансового сектора, передает Kazpravda.kz.

«Глава государства поставил серьезные задачи по технологическому развитию страны. Отрасль цифровых активов является совершенно новым направлением в экономике Казахстана. Базовые условия для развития рынка цифровых активов уже созданы. Теперь идет этап формирования целостной экосистемы. Это важно для привлечения инвестиций, новых технологий и повышения конкурентоспособности отечественного финансового сектора», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства отметил потенциал токенизации реальных активов как дополнительного инструмента привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, недвижимость и другие сферы экономики.

«Нам надо встроить цифровые активы и новые финансовые инструменты в общую финансово-технологическую архитектуру. Следует активнее развивать токенизацию реальных активов. Именно это станет еще одним инструментом привлечения капитала в экономику. У нас есть крупные инфраструктурные проекты, недвижимость, сырьевые и другие активы. Токенизацию можно использовать для дополнительного привлечения средств в эти проекты. То есть любые возводимые здания или проекты можно поделить на цифровые доли, которые могут профинансировать инвесторы. Таким акционером может стать любой человек», — отметил премьер-министр.

Национальному банку необходимо определить конкретный перечень активов, который будет приоритетно переводиться в цифровую форму для привлечения инвестиций. Этот механизм должен быть четко регламентирован и гарантирована безопасность проводимых сделок.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.