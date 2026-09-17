Казахстанцы владеют 1 млн криптокошельков по всему миру

МФЦА стремится привлечь этих клиентов в регулируемую среду и на лицензированные криптоплатформы.

В ходе заседания управляющий директор офиса авторизации и финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев отметил, что МФЦА ведет работу по развитию легальной сферы оборота цифровых активов. При этом многие казахстанцы продолжают работать с криптовалютными площадками за пределами Казахстана, передает Курсив.

«По оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 млн криптокошельков по всему миру. Это свидетельствует о том, что значительная часть операций по-прежнему осуществляется на зарубежных платформах. Одной из ключевых задач на предстоящий период является привлечение этих клиентов в регулируемую среду МФЦА», — отметил Еркегали Еденбаев.

Представитель МФЦА добавил, что сейчас пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования. Две из них входят в десятку крупнейших криптобирж в мире. МФЦА хочет перевести операции казахстанцев в регулируемую и безопасную среду.

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития добавили, что на сегодня в Казахстане через МФЦА работают такие крупные криптобиржи, как Binance, Bybit, BigOne и WhiteBit.

По итогам прошлого года объем операций в лицензированной среде достиг $10,5 млрд. Два года назад он составлял всего $320 млн, то есть вырос в 30 раз. Растет и число клиентов регулируемой среды. Если в 2023 году их было 53 тыс., то сегодня на платформах работают 270 тыс. человек.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.