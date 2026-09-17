Газ и уголь будут использовать для майнинга в РК

В 2025 году в майнинговых пулах Казахстана было добыто 3,6 тыс. биткоинов, по сравнению с 2023 годом объем добычи вырос в четыре раза.

Попутный газ и метан в угольных шахтах предложат инвесторам для открытия электростанций, которые будут производить электроэнергию для майнинговых ферм. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов. По его словам, неиспользуемый попутный газ можно использовать прямо на месторождениях для производства электроэнергии, с помощью которой будут добываться биткоины, передает Курсив.

«Привлечение неиспользуемых ресурсов для цифрового майнинга. Это направление предусматривает производство электроэнергии из попутного нефтяного газа непосредственно на месторождениях. Сегодня на ряде нефтяных месторождений попутный газ используется не в полной мере — часть его сжигается или закачивается обратно в пласт», — сказал он на заседании правительства.

Совместно с министерством энергетики разработан соответствующий механизм, где майнер договаривается с недропользователем, устанавливая автономную электростанцию непосредственно на месторождении. Это не будет создавать дополнительную нагрузку на единую электроэнергетическую систему, отметил Гиззат Байтурсынов. Также рассматривается применение данного подхода к шахтному метану на угольных месторождениях.

В июле правительство РК утвердило механизм стратегического цифрового майнинга, по которому инвестор завозит свое оборудование и строит центр обработки данных, закупая электроэнергию напрямую у электростанций. Взамен майнеры передают 10% от добытых цифровых активов в криптовалютный резерв государства.

«Общий плановый объем проекта — 300 МВт. 12 сентября запущен первый стратегический проект на 90 МВт. Согласно планам, совокупный экономический эффект за семь лет составит $156 млн», — сказал он.

Кроме того, правительство привлечет инвесторов в строительство новых и наращивание мощности существующих электростанций. Затем 70% прироста мощности инвестор сможет продавать напрямую майнерам или другим крупным потребителям. Оставшаяся часть мощности передается в национальную энергосистему.

«Таким образом, цифровой майнинг формирует дополнительный спрос на электроэнергию. Это создает условия для строительства новой генерации и привлечение инвестиций. Уже определен инвестор, заинтересованный в данном проекте. По его планам в городе Экибастузе будет построен новый источник энергии мощностью 100 МВт», — сказал вице-министр.

Сумма инвестиций в новую электростанцию составит около 65 млрд тенге.

«Налоговое стимулирование. Физические лица освобождаются от индивидуального подоходного налога по операциям через казахстанских провайдеров. Норма будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Это прямой стимул для перехода граждан с иностранных платформ на регулируемый рынок Казахстана», — сказал он.

По его словам, в Казахстане в настоящее время работает 76 лицензированных майнеров и пять аккредитованных майнинговых пулов, в реестр внесено около 470 тыс. единиц соответствующего оборудования. Созданная система регулирования позволяет контролировать производственные показатели отрасли, обеспечивать ее прозрачность и поступление налогов в бюджет.

В частности, через майнинговые пулы государство получает регулярную отчетность о добываемых цифровых активах и фактически видит результаты деятельности отрасли. Параллельно через Международный финансовый центр «Астана» сформирован регулируемый контур деятельности криптобирж.

Вице-министр отметил, что налоговые поступления от отрасли демонстрируют положительную динамику. В 2023 году в бюджет поступило 9 млрд тенге, в 2024 году — 9,9 млрд тенге, в 2025 году — 22,4 млрд тенге.

«Аналогичная динамика наблюдается и в регулируемом сегменте криптобирж. В 2022 году совместно с МФЦА и финансовыми регуляторами был запущен пилот по регулированию деятельности криптобирж. В дальнейшем на его основе сформирована полноценная среда для их лицензирования и работы в МФЦА. В результате торговый оборот регулируемого крипторынка вырос с $320 млн в 2023 году до $10,58 млрд в 2025 году. За этот же период количество пользователей увеличилось с 53 тыс. до 215 тыс. человек», — сказал Гиззат Байтурсынов.

В 2025 году в майнинговых пулах Казахстана было добыто 3,6 тыс. биткоинов. По сравнению с 2023 годом объем добычи вырос в четыре раза. В 2025 году от отрасли в бюджет поступило 22,4 млрд тенге по сравнению с 9 млрд тенге в 2023 году.

По итогам заседания премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству энергетики совместно с министерством ИИ проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения деятельности майнинговых центров.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.