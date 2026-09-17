Казахстанцам предложат добровольно раскрыть часть своих активов

Ожидается, что это позволит сократить объемы сжигания газа, привлечь инвестиции, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления.

В Казахстане разработают механизм добровольного раскрытия цифровых активов. Граждане и компании смогут перевести ранее добытые или приобретенные криптоактивы на лицензированные казахстанские платформы, передает Tengrinews.kz.

Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов. Механизм планируют разработать до конца 2026 года. Подробные условия добровольного раскрытия активов пока не озвучены.

Еще одним направлением должно стать налоговое стимулирование. Физические лица будут освобождены от ИПН по операциям с цифровыми активами, проведенным через казахстанских провайдеров. Предполагается, что норма будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.