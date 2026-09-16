Когда в самолетах казахстанских авиакомпаний появится интернет

Никаких барьеров для запуска уже нет, стоимость услуги будет определять сама авиакомпания.

Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков рассказал о подготовке к запуску Wi-Fi на борту самолетов и ответил, будет ли интернет включен в стоимость билетов, передает Zakon.kz.

«Сейчас да, у компании Air Astana есть планы по запуску Wi-Fi на самолетах. С нашей стороны были приняты определенные законодательные поправки. Вот в июне указ Президента вышел. Соответственно, сейчас уже никаких барьеров для запуска интернета нет. Мы активно этот вопрос прорабатываем. Ожидаем уже в октябре появления первых бортов с интернетом. Там два стрима: это с компанией Viasat и с компанией OneWeb», — ответил Дамир Сейсембеков.

Что касается стоимости услуги, он отметил, что этот вопрос находится в компетенции авиакомпании.