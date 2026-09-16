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9 спутников — Казахстан создаст международную группировку к 2030 году

    2GIS и «Яндекс» обяжут передавать данные в налоговую для поиска нелегального бизнеса

    Норма начнет действовать с 1 января 2028 года.

    16 сентября 2026 16:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    В Казахстане картографические и навигационные цифровые сервисы, включая 2GIS и «Яндекс», обяжут предоставлять сведения о бизнесе налоговым органам. Проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс разместили на портале «Открытые НПА». Согласно предлагаемой поправке в статью 56 Налогового кодекса, норма начнет действовать с 1 января 2028 года. Налоговики планируют использовать данные сервисов для выявления незарегистрированных предпринимателей и проведения камерального контроля, передает Курсив.

    Госорганы смогут запрашивать у операторов цифровых карт следующую информацию:

    — координаты местонахождения объектов;
    — сведения о маршрутах и количестве заказов;
    — данные о посещаемости объектов и пользовательской активности;
    — статистику по запросам пользователей и построению маршрутов к объектам предпринимательства.

    Форму, порядок и сроки передачи сведений утвердит уполномоченный орган. В пояснении к проекту указано, что привлечение новых источников информации повысит качество аналитической работы налоговиков, увеличит собираемость налогов и сократит теневой оборот.

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