2GIS и «Яндекс» обяжут передавать данные в налоговую для поиска нелегального бизнеса

Норма начнет действовать с 1 января 2028 года.

В Казахстане картографические и навигационные цифровые сервисы, включая 2GIS и «Яндекс», обяжут предоставлять сведения о бизнесе налоговым органам. Проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс разместили на портале «Открытые НПА». Согласно предлагаемой поправке в статью 56 Налогового кодекса, норма начнет действовать с 1 января 2028 года. Налоговики планируют использовать данные сервисов для выявления незарегистрированных предпринимателей и проведения камерального контроля, передает Курсив.

Госорганы смогут запрашивать у операторов цифровых карт следующую информацию:

— координаты местонахождения объектов;

— сведения о маршрутах и количестве заказов;

— данные о посещаемости объектов и пользовательской активности;

— статистику по запросам пользователей и построению маршрутов к объектам предпринимательства.

Форму, порядок и сроки передачи сведений утвердит уполномоченный орган. В пояснении к проекту указано, что привлечение новых источников информации повысит качество аналитической работы налоговиков, увеличит собираемость налогов и сократит теневой оборот.