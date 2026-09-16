2GIS и «Яндекс» обяжут передавать данные в налоговую для поиска нелегального бизнеса
Норма начнет действовать с 1 января 2028 года.
В Казахстане картографические и навигационные цифровые сервисы, включая 2GIS и «Яндекс», обяжут предоставлять сведения о бизнесе налоговым органам. Проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс разместили на портале «Открытые НПА». Согласно предлагаемой поправке в статью 56 Налогового кодекса, норма начнет действовать с 1 января 2028 года. Налоговики планируют использовать данные сервисов для выявления незарегистрированных предпринимателей и проведения камерального контроля, передает Курсив.
Госорганы смогут запрашивать у операторов цифровых карт следующую информацию:
— координаты местонахождения объектов;
— сведения о маршрутах и количестве заказов;
— данные о посещаемости объектов и пользовательской активности;
— статистику по запросам пользователей и построению маршрутов к объектам предпринимательства.
Форму, порядок и сроки передачи сведений утвердит уполномоченный орган. В пояснении к проекту указано, что привлечение новых источников информации повысит качество аналитической работы налоговиков, увеличит собираемость налогов и сократит теневой оборот.