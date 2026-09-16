Майнеры Казахстана попросили отменить налог, который принес бюджету миллиарды

Руководитель ассоциации блокчейн и цифрового майнинга считает, что необходимость в этой плате отпала.

Налог на майнинг в размере 2 тенге за каждый потребленный майнинговыми фермами кВтч необходимо отменить, считает руководитель ассоциации блокчейн и цифрового майнинга Данияр Мубараков. Он отметил, что существующий механизм налогообложения вводился на старте регулирования отрасли, когда по ней не было «полной прозрачности», передает Курсив.

«В преддверии профицита электроэнергии вследствие ввода новых мощностей в Казахстане просим рассмотреть перевод майнеров в статус обычных оптовых потребителей взамен механизма распределения по квоте. Необходимо пересмотреть налоговую плату в размере двух тенге за кВтч, если потребление идет из единой электроэнергетической системы, и один тенге за кВтч, если потребление идет из автономной генерации, — сказал он на заседании правительства. — Сегодня закон о цифровых активах позволяет полностью видеть каждый добытый биткоин и каждый потребленный кВт, поэтому необходимость в этой плате отпала».

По его словам, программа 70/30, где новые электростанции смогут поставлять 70% выпущенной электроэнергии для нужд майнинговых ферм, даст майнерам стабильную электроэнергию, а станциям — обновленный ресурс.

«Просим разработать государственную стратегию развития цифрового майнинга и создать координационный совет для комплексного рассмотрения законодательных инициатив», — предложил также глава ассоциации.

Данияр Мубараков также предложил активнее привлекать нефтегазовые компании для использования попутного газа для выработки электроэнергии с последующей ее поставкой майнинговым фермам. По его мнению, инвесторы по достоинству оценят все эти предложения.

Сколько может потерять государство от отмены налога на майнинг

Ранее вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов сообщил, что суммы налога на майнинг значительно возросли в последние годы. Если в 2023 году в бюджет поступило 9 млрд теңге налога, а в 2024 году — 9,9 млрд теңге, то в 2025 году уже 22,4 млрд теңге.

По его словам, в Казахстане в настоящее время работают 76 лицензированных майнеров и пять аккредитованных майнинговых пулов, в реестр внесено около 470 тыс. единиц соответствующего оборудования. Созданная система регулирования позволяет контролировать производственные показатели отрасли, обеспечивать ее прозрачность и поступление налогов в бюджет.

В частности, через майнинговые пулы государство получает регулярную отчетность о добываемых цифровых активах и фактически видит результаты деятельности отрасли. Параллельно через Международный финансовый центр «Астана» сформирован регулируемый контур деятельности криптобирж.

Для развития цифрового майнинга было предложено использовать попутный газ на нефтегазовых месторождениях и метан из угольных шахт. Соответствующее поручение уже дал премьер-министр Олжас Бектенов.

К концу 2027 года Казахстан сможет достичь профицита электроэнергии в около 1,3 млрд кВтч, сообщил ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов. Достичь этого хотят за счет ввода новых источников энергии на 7,3 ГВт.

Министр энергетики сообщил, что в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предусмотрен ввод новых источников генерации в объеме 7,3 ГВт на общую сумму 6,2 трлн тенге к 2029 году, в том числе направленных на замещение существующих мощностей.

Пока же Казахстан испытывает дефицит электроэнергии в пиковые часы потребления (вечером) — электроэнергию республика вынуждена покупать по высоким ценам в России. Этим летом на фоне жаркой погоды несколько недель подряд Казахстан производил меньше электроэнергии, чем составили объемы потребления.