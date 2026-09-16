Налоговая сможет блокировать конкретных продавцов на маркетплейсах

В случае одобрения норма вступит в силу с 1 января 2027 года.

Казахстанские налоговики смогут напрямую блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах и интернет-площадках за неисполнение уведомлений. Проект соответствующей статьи 89-1 Налогового кодекса опубликовали на портале «Открытые НПА». В случае одобрения норма вступит в силу с 1 января 2027 года. Поводом для блокировки станет игнорирование уведомлений об устранении нарушений налогового законодательства или расхождений, найденных в ходе камерального контроля, передает Курсив https://kz.kursiv.media/.

Если предприниматель проигнорирует требования КГД, решение о приостановке продаж вынесут в течение трех рабочих дней после истечения установленного срока.

Процедура блокировки и разблокировки строго регламентирована по срокам. Налоговый орган направляет решение владельцу маркетплейса в течение трех рабочих дней, после чего у площадки есть аналогичный срок, чтобы закрыть продавцу доступ к торгам.

Как только предприниматель устранит нарушения, налоговые органы за один рабочий день оформят отмену ограничений и в течение трех дней уведомят маркетплейс. Затем площадка обязана возобновить продажи торговца за один рабочий день.

Фискальный орган объясняет жесткие меры борьбой с теневым бизнесом.

«Проведенный анализ деятельности лиц, реализующих товары на маркетплейсах, свидетельствует, что через маркетплейсы реализовано товаров на сумму более 2 трлн теңге, из них на сумму более 200 млрд тенге реализация осуществлена без подтверждения документов происхождения товара», — отмечается в обосновании появления новой статьи.