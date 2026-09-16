Лимит по мобильным переводам могут увеличить до 2 млн тг.

Проект находится на согласовании в госорганах.

В Казахстане хотят увеличить лимит на мобильные переводы между банками с 1 до 2 млн тенге. Заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов отметил, что речь идет о лимитах на переводы в Межбанковской системе мобильных платежей, которая позволяет переводить средства между различными банками по номеру телефона, передает Курсив.

«Каждый банк имеет свою риск-политику, то есть — какие лимиты они разрешают своим клиентам переводить в день, в сутки, либо человек сам в мобильном приложении банка может определять. И есть базовые лимиты, которые утверждаются в рамках нашей системы. На сегодня мы вынесли проект на обсуждение на „Открытых НПА“, и если он будет принят, то лимит вырастет с 1 млн до 2 млн тенге», — сказал Жаленов.

Документ должен вступить в силу в конце октября. Проект НПА обсуждался в период с 14 августа по 1 сентября. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Таким образом, если лимиты переводов в самом банке позволяют, можно будет отправить по номеру телефона до 2 млн тг.