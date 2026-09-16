Қазақстан мен Корея ғылым, жоғары білім және жасанды интеллект салаларындағы ынтымақтастықты нығайтады
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан ведомствоаралық, мекемеаралық және жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты қамтитын 40-тан астам құжатқа қол қойылды.
15 қыркүйек күні ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына мемлекеттік сапары аясында Қазақ-корей дөңгелек үстелі өтті. Іс-шара қорытындысы бойынша ғылым, жоғары білім, жасанды интеллект және жоғары технологиялар салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты дамытуға бағытталған маңызды келісімдер топтамасы рәсімделді.
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан ведомствоаралық, мекемеаралық және жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты қамтитын 40-тан астам құжатқа қол қойылды. Қол жеткізілген келісімдер бірлескен зерттеулерді дамытуға, технологиялық ынтымақтастықты нығайтуға, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар даярлауға және екі елдің академиялық байланыстарын кеңейтуге бағытталған.
Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі — сирек және жерде сирек кездесетін металдар саласындағы бірлескен жұмыс. Satbayev University базасында «Металлургия және кен байыту институты» АҚ, Кореяның Өнеркәсіптік технологиялар институты (KITECH) жанындағы Сирек металдар жөніндегі ұлттық институты (KORAM) және екі елдің бейінді ұйымдарының қатысуымен Технологиялық ынтымақтастық орталығын құру жоспарланған. Тиісті өзара түсіністік туралы меморандум бірлескен зерттеулер жүргізуге, озық технологияларды енгізуге және сирек металдар саласындағы өнеркәсіптік кооперацияны дамытуға негіз қалайды. Жобаны іске асыру екі елдің ғылыми-технологиялық әлеуетін біріктіріп, ынтымақтастықтың практикалық бағытын күшейтуге мүмкіндік береді.
Жасанды интеллект және жоғары технологиялық салалар үшін кадрлар даярлау бағытындағы өзара іс-қимыл да жаңа деңгейге көтеріліп келеді. А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті мен Dong-Eui университетінің ынтымақтастығы аясында автомобиль өнеркәсібі саласында бірлескен жасанды интеллект зертханасын құру жоспарланған. Зертхана қолданбалы зерттеу жобаларын іске асыруға, жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді енгізуге және саланың технологиялық қажеттіліктерін ескере отырып мамандар даярлауға мүмкіндік беретін ғылыми алаңға айналмақ.
Екіжақты ынтымақтастықтың маңызды бағыттарының бірі — KAIST Kazakhstan жобасы. Кездесу қорытындысы бойынша университетті Кореяның жетекші зерттеу университеті KAIST моделіне сәйкес дамытуға бағытталған құжатқа қол қойылды.
Жалпы қол жеткізілген келісімдер Қазақстан мен Корея Республикасының жоғары оқу орындары, ғылыми ұйымдары және технологиялық компаниялары арасындағы тікелей байланысты кеңейтуге мүмкіндік береді. Жасанды интеллект, сирек металдар, жоғары технологиялар және кадр даярлау салаларындағы бірлескен жобалар ғылыми-білім беру серіктестігінің жаңа, неғұрлым терең әрі практикалық форматына көшуге негіз қалыптастырады.
Қол жеткізілген келісімдерді іске асыру стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға, Қазақстанның ғылыми-технологиялық әлеуетін дамытуға және жоғары білім мен ғылым жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді.