Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Республикой Корея и государствами Центральной Азии.

14 сентября в Сеуле состоялась министерская встреча «Корея — Центральная Азия: партнерство в области искусственного интеллекта, науки и технологий», организованная в преддверии первого Саммита «Корея — Центральная Азия». В мероприятии под председательством заместителя премьер-министра — министра науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Бэ Кён Хуна приняли участие заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Мероприятие стало первым министерским форматом с участием представителей Республики Корея и пяти государств Центральной Азии, посвященным вопросам искусственного интеллекта, науки и технологий. Участники обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, науки и технологий, включая развитие технологического партнерства, укрепление научно-исследовательского взаимодействия и реализацию совместных инициатив.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере климатических технологий. Глобальный институт зеленого роста (GGGI) представил инициативы по расширению проектов по апробации и внедрению климатических технологий в странах Центральной Азии с использованием механизмов Фонда акселерации климатических технологий (CTAF), учрежденного при поддержке Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Республикой Корея и государствами Центральной Азии, а также расширении взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, науки и технологий на основе взаимной выгоды и эффективного использования потенциала двух регионов.

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