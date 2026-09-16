QyzPU и SeoulTech определили новые направления партнерства в сфере образования и науки

Для QyzPU партнерство открывает возможности для развития технических и технологических направлений, внедрения современных технологий в систему педагогического образования.

В рамках государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея подписан меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным женским педагогическим университетом и Seoul National University of Science and Technology. Документ подписан на первом саммите «Центральная Азия — Республика Корея», состоявшемся в Сеуле.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в таких направлениях, как искусственный интеллект и цифровое образование, STEM/STEAM, EdTech, научно-исследовательские проекты, академическая мобильность, а также обмен опытом между преподавателями и студентами.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил важность данных направлений для вывода сотрудничества Казахстана и Кореи в сфере образования и науки на новый уровень.

Председатель правления — ректор QyzPU Бейбиткуль Каримова подчеркнула значимость партнерства для университета: «Для нас это партнерство открывает возможности для интеграции технических и технологических направлений с педагогическим образованием. Подписание Меморандума — первый шаг в развитии этого сотрудничества. Следующая задача — преобразовать достигнутые договоренности в конкретные проекты и создать новые образовательные и научные возможности для студентов и преподавателей».

Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech) — национальный университет в Сеуле, основанный в 1910 году. Университет ориентирован на сочетание практической подготовки в области инженерии, науки и технологий с научными исследованиями и взаимодействием с индустрией.

Для QyzPU партнерство с SeoulTech открывает возможности для развития технических и технологических направлений, внедрения современных технологий в систему педагогического образования и расширения международных академических связей.

Меморандум создает основу для долгосрочного партнерства между двумя университетами и реализации совместных проектов в сфере образования, науки и технологий. На следующем этапе стороны намерены перевести достигнутые договоренности в конкретные инициативы и продолжить укрепление академических и научных связей между Казахстаном и Кореей.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.