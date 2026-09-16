Договор аренды жилья будет оформляться полностью в цифровом формате

«Отбасы банк» как институт развития в рамках реализации своих функций проводит поэтапную цифровизацию и автоматизацию основных процессов в сфере обеспечения граждан жильем.

Банк обеспечивает прозрачность и унификацию процедур за счет интеграции используемых информационных систем со всеми государственными информационными системами. Финансовый институт запустил цифровую платформу по распределению жилья. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Жансултан Матай.

Пользовательским интерфейсом платформы является портал orken.otbasybank.kz. Обработка, регистрация и учет поступающих заявлений осуществляются посредством информационной системы Центра обеспечения жильем.

«Рассмотрение соответствующих заявлений осуществляется исключительно в электронной форме через информационную систему банка, которая обеспечивает регистрацию и обработку сведений, необходимых для принятия решений. В рамках работы банка основные этапы процесса — от подачи заявления до принятия решения о предоставлении жилья — осуществляются в порядке, установленном законодательством РК, с использованием цифровых сервисов и информационных систем банка. Продолжая эту работу, банк совместно с местными акиматами реализовал и запустил на платформе orken.otbasybank.kz функционал, позволяющий через специализированный кабинет МИО формировать и подписывать договоры аренды жилья полностью в цифровом формате», — сказал спикер.

Ранее до завершения процедуры распределения жилья гражданам необходимо было обращаться в акиматы или комиссии для подписания договора аренды. Теперь они смогут подписывать договор исключительно в электронном формате через личный кабинет. Это позволяет клиентам полностью дистанционно оформлять документы без посещения офисов.

МИО через кабинет на портале могут видеть полную статистику по гражданам и на ее основе проводить мониторинг. В дальнейшем в системе можно будет получать информацию о необходимом количестве квартир, числе граждан, состоящих на учете в конкретном районе, их категориях, а также о том, квартиры с каким количеством комнат им необходимы.

Использование данных системы позволит МИО быстрее и точнее принимать управленческие решения в сфере жилищной политики. Банк продолжит автоматизацию и совершенствование процессов обеспечения граждан жильем.

Стоит отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон «О жилищных отношениях», членами семьи теперь признаются только постоянно совместно проживающие супруги, их общие дети или дети одного из супругов, усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой, а также, по взаимному согласию супругов, их родители.