Правительство Казахстана одобрило Совместный план действий по развитию отрасли цифровых активов

Документ включает 65 мероприятий по 10 направлениям и позволит расширить сферы применения цифровых активов в экономике.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова одобрен совместный план действий с Национальным банком РК по развитию отрасли цифровых активов. Реализация комплекса мер будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и формированию современной конкурентоспособной отрасли цифровых активов.

«Национальному банку совместно с государственными органами надо обеспечить своевременную и качественную реализацию мер, предусмотренных Указом Главы государства по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов. Отмечаю персональную ответственность каждого руководителя за достижение конкретных результатов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Реализация комплекса мер позволит вернуть капитал в прозрачный казахстанский контур, расширить использование цифровых инструментов для платежей и финансирования реального сектора, усилить защиту прав инвесторов и развивать экспорт цифровых финансовых услуг. Исполнение мер Совместного плана позволит вывести рынок цифровых активов Казахстана на качественно новый уровень развития. Координацию работы и мониторинг сроков исполнения осуществляет Нацбанк.

С докладами о текущей ситуации и перспективах сектора выступили председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, а также руководство Международного финансового центра «Астана», корпоративного фонда Solana Superteam KZ и Ассоциации блокчейн и цифрового майнинга.

На сегодняшний день в стране уже сформирована нормативная база, принят профильный Указ Президента, а объем Национального стратегического крипторезерва достиг $700 млн. В рамках регуляторной песочницы Нацбанка успешную проверку прошли 34 бизнес-проекта.

Премьер-министр отметил, что после создания основы наступает этап формирования целостной экосистемы.

«Глава государства поставил серьезные задачи по технологическому развитию страны. Отрасль цифровых активов является совершенно новым направлением в экономике Казахстана. Базовые условия для развития рынка цифровых активов уже созданы. Теперь идет этап формирования целостной экосистемы. Это важно для привлечения инвестиций, новых технологий и повышения конкурентоспособности отечественного финансового сектора», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Одним из ключевых приоритетов определена интеграция цифровых инструментов в общую экономическую архитектуру через токенизацию реальных активов. Этот механизм рассматривается как дополнительный способ привлечения капитала в крупные инфраструктурные проекты, недвижимость и сырьевой сектор за счет их разделения на цифровые доли, доступные для широкого круга инвесторов. Нацбанку необходимо определить конкретный перечень активов, который будет приоритетно переводиться в цифровую форму для привлечения инвестиций. При этом механизм должен быть четко регламентирован и гарантирована безопасность проводимых сделок.

Отдельное внимание уделено защите граждан в цифровой среде. В этом месяце Агентством по финансовому мониторингу пресечена незаконная деятельность под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте. Уполномоченным органам необходимо и далее обеспечивать защиту граждан в цифровой среде, что гарантировано новой Конституцией. Министерству искусственного интеллекта совместно с Нацбанком следует активно проводить работу по обеспечению кибербезопасности и совершенствованию законодательства в данной сфере.

Одним из наиболее значимых направлений является создание цифрового тенге. Данный проект реализуется как элемент модернизации платежной инфраструктуры и повышения эффективности финансовой системы. В отличие от криптовалют, цифровой тенге является централизованной цифровой валютой, выпускаемой Нацбанком, и представляет собой законное платежное средство. Важным результатом применения цифрового тенге должно стать повышение эффективности госрасходов. Цифровой тенге может стать инструментом развития цифровых финансовых сервисов. Возможность заключения цифровых договоров открывает перспективы для автоматизации расчетов в госзакупках и корпоративных операциях. В связи с этим Министерству финансов совместно с Нацбанком и др. заинтересованными сторонами необходимо проработать все возможные меры для расширения использования цифрового тенге.

В сфере майнинга, где Казахстан входит в ТОП-10 стран по добыче биткоина по итогам 2025 года, вектор смещается от количественного роста к качественной трансформации. Госполитика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику. Министерству искусственного интеллекта совместно с Ассоциацией блокчейн и майнинга и заинтересованными госорганами поручено выработать дополнительные меры по дальнейшему развитию этой отрасли. Предстоит сформировать полноценную индустрию цифрового майнинга, состоящую из биржи, цифровых инструментов, токенизации, хранения активов и платежных решений. Министерство энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта должны будут проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения работы майнинг-центров.

По итогам заседания руководитель правительства дал ряд поручений ответственным ведомствам.

Первое. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами нужно обеспечить формирование конкурентоспособных условий для рынка цифровых активов. Предлагаемые решения должны способствовать возврату капитала в экономику Казахстана, развитию внутреннего рынка и активному привлечению международных участников. Также необходимо форсировать работу по созданию Комитета по цифровым активам и платежным системам.

Второе. Развитие индустрии цифровых активов — это не только вопрос финансового регулирования. За этим направлением стоят современные технологии, программные решения и, конечно же, высококвалифицированные специалисты. Важно, чтобы развитие рынка формировало соответствующие компетенции внутри страны. Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством науки и другими заинтересованными госорганами поручено создать необходимые условия для развития компетенций и появления казахстанских технологических компаний. Казахстан должен быть не только площадкой для обращения цифровых активов, но и страной, которая создает собственные продукты и специалистов для этой отрасли.

Третье. Развитие цифровых финансовых инструментов открывает новые возможности для совершенствования международных расчетов. Для Казахстана важно своевременно оценить потенциал таких решений и сформировать собственные компетенции в данном направлении. Нацбанку совместно с заинтересованными сторонами необходимо проработать возможность применения таких инструментов в международных расчетах. Следует определить перспективные направления, где такие механизмы могут повысить скорость расчетов и расширить возможности для казахстанского бизнеса.