Казахстан и ведущие корейские компании прорабатывают новые проекты для Alatau City

Инвестиционный портфель Alatau City уже включает 67 проектов общей стоимостью $6,9 млрд, реализация которых предусматривает создание более 55 тыс. рабочих мест.

В рамках рабочего визита в Республику Корея заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел встречи с руководством Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Lotte Hotels & Resorts, Doosan Enerbility и Global Green Growth Institute (GGGI). Стороны обсудили участие корейских компаний в реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Alatau City. В ходе переговоров Канат Бозумбаев отметил высокий уровень казахско-корейского стратегического партнерства и заинтересованность в привлечении передовых технологий, инвестиций и международной экспертизы для развития нового города.

«Alatau City — один из ключевых национальных проектов Казахстана. Сегодня для города формируется специальная инвестиционная и регуляторная среда, создается современная инфраструктура. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с ведущими корейскими компаниями и готовы предметно прорабатывать совместные проекты», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

На встрече с KEPCO рассмотрены перспективы сотрудничества в развитии энергетической инфраструктуры Alatau City. В частности, обсуждалось участие корейской корпорации в проектировании систем передачи и распределения электроэнергии, строительстве подстанций, интеграции с национальной энергосистемой и внедрении локальных энергосетей. Развитие современной энергетической инфраструктуры необходимо для опережающего обеспечения новых жилых, промышленных и коммерческих объектов города надежными энергетическими мощностями по мере их ввода.

С руководством Doosan Enerbility и GGGI обсуждены вопросы развития собственной генерации Alatau City. В качестве одного из перспективных направлений рассматривается строительство газовой электростанции с возможностью последующего перехода на водород мощностью 2×250 МВт. Doosan Enerbility может выступить технологическим и EPC-партнером проекта. Предварительно рассматривается реализация проекта с применением механизмов государственно-частного партнерства. Создание собственной генерации рассматривается как один из инструментов повышения энергетической обеспеченности Alatau City с учетом планируемого роста населения, промышленности и новых инвестиционных проектов.

Также обсуждались вопросы развития туристической и гостиничной инфраструктуры. С Lotte Hotels & Resorts обсуждена возможность реализации в Alatau City многофункционального комплекса с гостиницей L7 by Lotte. Проект стоимостью свыше $200 млн предусматривает гостиницу на 180 номеров, офисные пространства и жилые апартаменты.

По итогам встреч стороны договорились продолжить совместную работу по обсужденным проектам, включая определение механизмов их финансирования и реализации. Alatau City Authority обеспечит координацию и сопровождение этой работы совместно с профильными государственными органами и потенциальными партнерами. В настоящее время инвестиционный портфель Alatau City включает 67 проектов общей стоимостью $6,9 млрд, реализация которых предусматривает создание более 55 тыс. рабочих мест.

Реализация обсуждаемых проектов будет способствовать комплексному развитию Alatau City: формированию надежной энергетической и инженерной инфраструктуры, развитию гостиничных, деловых и коммерческих объектов. Привлечение международных партнеров и реализация новых инвестиционных проектов создадут дополнительные рабочие места, расширят спектр городских сервисов и сформируют условия для роста деловой активности и повышения качества городской среды.