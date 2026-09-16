Катарский холдинг пытается взыскать с Казахтелекома 27 млрд тенге

Судебный спор связан с проектом по совместному строительству телекоммуникационной инфраструктуры.

Катарский холдинг Power International Holding через принадлежащую ему компанию Мобайл Телеком-Сервис (Tele2 и Altel) пытается взыскать с АО «Кселл», входящего в группу Казахтелекома, 27 млрд тенге. В ответ Кселл потребовала около 3 млрд тенге. Судебный спор связан с проектом по совместному строительству телекоммуникационной инфраструктуры, который стороны реализовывали еще до продажи Мобайл Телеком-Сервис катарскому инвестору, передает Exclusive.kz.

В 2023–2024 годах компания Кселл пыталась взыскать с Мобайл Телеком-Сервис компенсацию и штрафные санкции из-за сорванного в 2022 году проекта. В 2025 году стороны достигли соглашения и урегулировали спор. Однако уже в феврале 2026 года Мобайл Телеком-Сервис, к тому моменту перешедшая под контроль PIH, обратилась в суд с новым иском. Компания потребовала взыскать с Кселл 27 млрд тенге штрафных санкций. В марте Кселл подала встречный иск примерно на 3 млрд тенге. Разбирательство продолжается, окончательного решения по требованиям сторон пока нет.

Мобайл Телеком-Сервис, управляющий брендами Tele2 и Altel, был продан катарскому Power International Holding в 2024 году. При этом Кселл осталась в составе группы Казахтелекома.