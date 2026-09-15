Личный кабинет предпринимателя запустят в Казахстане

Ввод пилотного проекта предусмотрен совместным приказом Министерства национальной экономики и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

В Казахстане планируют запустить пилотный проект «Единый личный кабинет предпринимателя». Через него бизнес сможет подавать заявки на меры государственной поддержки без перехода на сайты отдельных операторов. Соответствующий совместный приказ подготовили Министерство национальной экономики и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Пилот запустят в подсистеме «е-Минфин». Заявки будут проходить через интеграцию с Единым порталом поддержки бизнеса Bgov и веб-порталом eGov business, передает Курсив.

Предприниматель сможет авторизоваться в «Едином личном кабинете предпринимателя» с помощью доступных по законодательству способов аутентификации. После входа пользователю будут доступны роли физического и юридического лица, если у него есть соответствующие полномочия. Между ролями можно будет переключаться без повторной авторизации.

В кабинете появится раздел «Меры государственной поддержки». В нем можно будет искать нужные услуги, фильтровать их по категориям и операторам, а также смотреть условия получения поддержки. После выбора услуги пользователь увидит требования, список необходимых документов и электронную форму заявки.

Перед подачей заявления предприниматель должен будет дать электронное согласие на сбор и обработку персональных данных через государственный сервис контроля доступа к персональным данным.

После нажатия кнопки «Подать заявку» система автоматически проведет предварительные проверки и скоринг. Для этого ЕЛК будет обмениваться данными с объектами цифрового правительства и другими информационными системами в соответствии с требованиями операторов конкретной меры господдержки. Результаты проверки определят, сможет ли пользователь перейти к следующему шагу подачи заявки. Если проверка пройдена успешно, предпринимателю откроется электронная форма. Если нет – ЕЛК направит уведомление с причинами, которые не позволяют подать заявку.

При наличии соответствующих интеграций система также сможет автоматически сформировать отдельные документы на основе данных цифрового правительства. Если сформировать документ автоматически невозможно, его придется прикрепить самостоятельно. Пользователь сможет проверить автоматически заполненные данные, добавить недостающую информацию, приложить необходимые документы и подписать заявку электронной цифровой подписью.

После подписания ЕЛК передаст электронную заявку, сформированные документы и приложенные файлы через сервис приема заявок по услугам дочерних организаций холдинга «Байтерек». Обмен будет проходить через интеграцию с Единым порталом поддержки бизнеса Bgov.

После регистрации заявки предприниматель сможет в своем личном кабинете следить за ее статусом. По мере рассмотрения ЕЛК будет получать информацию от «Байтерека» и отображать актуальный статус, историю рассмотрения и принятые решения. По итогам рассмотрения в личный кабинет направят результат – мотивированный отказ или уведомление об одобрении, а также проекты договоров и других документов, которые потребуются для подписания.

Отмечается, что главная задача пилота – дать предпринимателям возможность подавать заявки на меры господдержки через ЕЛК по принципу «единого окна». При этом пользователю не придется переходить на внешние информационные ресурсы операторов соответствующих мер поддержки.

Участники проекта также должны соблюдать требования законодательства о защите персональных данных и кибербезопасности.