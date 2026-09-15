Запрет на выезд, штрафы и вызов полиции объединили в одном сервисе eGov Mobile

В разделе «Закон и порядок» собрали госуслуги, цифровые сервисы и полезные материалы по вопросам правопорядка, защиты прав граждан и цифровой безопасности.

В мобильном приложении eGov Mobile обновлен сервис «Закон и порядок». В этом разделе собрали госуслуги, цифровые сервисы и полезные материалы по вопросам правопорядка, защиты прав граждан и цифровой безопасности, передает Sputnik.

В обновленном разделе пользователям доступны цифровые сервисы «102» (подача обращений в полицию), «Nomad Guard» (проверка фактов утечки персональных данных), «Naqty Оnim» (проверка маркировки товаров), возможность отказа от займов и микрокредитов и другие цифровые решения.

«Обновление сервиса „Закон и порядок“, реализованное совместно с Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел РК, стало очередным этапом этой работы. С момента запуска с июня 2025 г. сервисом воспользовались порядка 1,4 млн. раз, что подтверждает его востребованность и значимость», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

Также представлены наиболее востребованные госуслуги в правоохранительной сфере. Среди них — получение справки о наличии либо отсутствии судимости, проверка запрета на выезд за рубеж, выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления, поиск и оплата административных штрафов и т. д.

Отдельный раздел включает информационные материалы и цифровые сервисы Генпрокуратуры РК. В разделе представлены материалы по правовой статистике, сервис поиска без вести пропавших лиц, инструмент для проверки регистрации заявления о правонарушении и другие информационные инструменты.